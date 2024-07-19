川普演說以槍擊案開場 溫情狠話齊發喊讓美國偉大

美國共和黨全代會今天落幕，總統候選人川普發表超過90分鐘的壓軸演說，他時而溫情時而砲火猛烈，細數槍擊案之際抨擊拜登政府一事無成，使台灣等地籠罩衝突陰影，強調美國在他治理下將再次偉大。

川普（Donald Trump）今天對逾萬名出席全代會的支持者與網路及電視機前觀眾發表接受提名演說前，由歌手「搖滾小子」（Kid Rock）開場，他將川普遭受槍擊濺血時振臂喊的「戰鬥」納入歌詞，請與會者一同舉拳，歡迎「全美最狠角色」（badass）的川普登場。

川普耳上白繃帶如榮譽臂章，一走上講台現場便響起如雷掌聲，久久不停。他強調，自己為所有美國人而選，而不是半數，「我驕傲地宣布接受提名」。

他一如預期，以自己13日生死一瞬間的事件開場，鉅細靡遺地分享當時心情，這時他身後的電視牆全是一張張子彈只離他毫米的照片。「如果我在最後一刻沒有移動頭部，刺客的子彈就會精準地命中目標」。

川普感性表示，他今晚能夠在這，「全靠全能上帝的恩典」。

他精準掌握台下情緒，一度暫停演說，走向舞台側親吻槍擊案發當時用身體保護家人而喪命的義消頭盔，再次掀起掌聲。

演說看似要進入實際政策內容時，川普抨擊拜登政府無能，戰爭正在歐洲及中東肆虐，台灣、韓國、菲律賓及全亞洲上空籠罩著日益擴大的衝突陰影。地球正處於第三次世界大戰邊緣。「是該改變的時候了。這屆政府無法解決問題」。

川普「讓美國再次偉大」的政策要點包括「拒被盟友利用」、「建立鐵穹防空系統」、「為公民提供經濟救濟、終結電動車立法」、「關閉南方邊界」。

川普再次拋出要「重設」與盟友的關係，指美國長期以來一直被「所謂的盟友」利用，使工作機會流失，「而他們獲得一切，摧毀我們的企業」，矢言將做出前所未見的變革。

他也強調將使軍隊更強大並建造鐵穹飛彈防衛系統，以確保沒有敵人能夠攻擊美國。鐵穹飛彈防衛系統將是百分百美國製造。

川普稱將打擊通貨膨脹，為公民提供經濟救濟，將壓低物價，讓美國民眾能夠負擔生活開銷。他也說將取消拜登政府的電動車計畫，使美國汽車製造業「免於徹底滅亡」。

此外，川普指出，將結束美國遭非法移民入侵的惡夢，完全恢復美國神聖邊界，「我們將在第一天就做到這點」。要進入美國可以，方式必須合法。

川普在全代會展現共和黨共主氣勢，成功碾壓黨內建制派並贏得草根民心，重塑這個170歲老政黨的面貌。

他曾經擊敗的對手，從聯邦參議員盧比歐（MarcoRubio）到美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）都一一歸隊站台。過去場場造勢缺席的梅蘭妮亞（Melania Trump）今晚也現身挺夫，全代會成為川普凝聚各方人馬的個人秀。

民主黨全代會下個月在芝加哥舉行，全黨上下對拜登是否為最強候選人多有質疑。根據最新民調，全國近2/3的民主黨人認為拜登應該下台。今天更有消息傳出，拜登將於週末宣布退選。