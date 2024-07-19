再度激起仇視亞裔？共和黨全代會演說 川普重提「中國病毒」
美國前總統川普18日在共和黨全國代表大會發表壓軸演說，再度用『中國病毒』（the China Virus）這個爭議用語來指稱新冠疫情。
川普表示：「最好的交易可能是我與中國達成的交易。他們購買500億美元的美國產品，之前他們什麼也不買。他們購買價值500億美元的商品，他們必須這麼做。但老實說，我從不談這件事，因為新冠病毒；我從不提起這件事，因為發生了…中國病毒。」台下頓時響起一陣歡呼，來自紐約和加州的共和黨代表們大笑跟著喊 「中國病毒」，認為川普是在諷刺。
2020年初，世界衛生組織敦促人們避免使用「武漢病毒 」或「中國病毒 」等用語，擔心會激起人們對亞裔的反感。研究人員後來發現，川普在2020年3月16日的推文中使用「中國病毒」一詞，之後帶有#chinesevirus等標籤的推文也隨之激增。
當時批評川普的人說，這個用語恐在疫情期間激起對亞裔美國人的偏見。這次演講前川普宣稱主題將聚焦在團結，如今重提這個詞勢必引起質疑。
川普的盟友此前一直表示，「中國病毒」一詞只是指疫情的地理起源。
紐約時報事實查核川普這段話指出，川普2020年與中國簽訂的貿易協議很快就因為新冠疫情而不了了之，事實上中國從未履行該項協議。此外，川普引述的金額也有錯。根據彼得森國際經濟研究所2022年一項分析，該貿易協議中，中國並沒有額外購買2000億美元的美國出口產品。
🇺🇸🇨🇳 TRUMP: 'China Virus'— Censored Men (@CensoredMen) July 19, 2024
“Probably the best trade deal was the deal I made with China — I don't even mention it frankly because of what happened with... the China virus.” - Trump pic.twitter.com/gWJscOu7N4
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