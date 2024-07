再度激起仇視亞裔？共和黨全代會演說 川普重提「中國病毒」

美國前總統川普18日在共和黨全國代表大會發表壓軸演說,再度用『中國病毒』(the China Virus)這個爭議用語來指稱新冠疫情。

川普表示:「最好的交易可能是我與中國達成的交易。他們購買500億美元的美國產品,之前他們什麼也不買。他們購買價值500億美元的商品,他們必須這麼做。但老實說,我從不談這件事,因為新冠病毒;我從不提起這件事,因為發生了…中國病毒。」台下頓時響起一陣歡呼,來自紐約和加州的共和黨代表們大笑跟著喊 「中國病毒」,認為川普是在諷刺。

2020年初,世界衛生組織敦促人們避免使用「武漢病毒 」或「中國病毒 」等用語,擔心會激起人們對亞裔的反感。研究人員後來發現,川普在2020年3月16日的推文中使用「中國病毒」一詞,之後帶有#chinesevirus等標籤的推文也隨之激增。

當時批評川普的人說,這個用語恐在疫情期間激起對亞裔美國人的偏見。這次演講前川普宣稱主題將聚焦在團結,如今重提這個詞勢必引起質疑。

川普的盟友此前一直表示,「中國病毒」一詞只是指疫情的地理起源。

紐約時報事實查核川普這段話指出,川普2020年與中國簽訂的貿易協議很快就因為新冠疫情而不了了之,事實上中國從未履行該項協議。此外,川普引述的金額也有錯。根據彼得森國際經濟研究所2022年一項分析,該貿易協議中,中國並沒有額外購買2000億美元的美國出口產品。

🇺🇸🇨🇳 TRUMP: 'China Virus'



“Probably the best trade deal was the deal I made with China — I don't even mention it frankly because of what happened with... the China virus.” - Trump pic.twitter.com/gWJscOu7N4