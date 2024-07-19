川普共和黨全代會演說 籲民主黨停止政治迫害
美國前總統川普今天在共和黨全國代表大會上表示，美國絕不能「將異議定罪或將政治分歧妖魔化」，並敦促民主黨人停止對他「黨派政治迫害」。
綜合法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普表示，他並非如對手所說那樣威脅民主，而是「為我國人民搶救民主」。
這位共和黨總統候選人指控民主黨人對他「黨派政治迫害」。
他舉例，佛羅里達州的法官本月15日駁回指控他持有機密文件的案件，法官判定「檢察官和針對我的虛假文件案件完全違憲，全案被法庭駁回」。
川普說：「如果民主黨希望我國團結，就應該停止這些黨派政治迫害，我經歷這一切已大約8年，他們應該立即罷手，讓一場我們人民值得擁有的選舉順利進行。無論如何我們都會贏。」
他也表示，民主黨「應立即停止將司法系統武器化，停止將政敵貼上民主敵人的標籤」。
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