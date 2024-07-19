川普為遇刺案喪命義消默哀 讚揚捨身救人精神
美國前總統川普13日在賓州造勢遇刺，他今天在共和黨全國代表大會演說時，請大家為當時喪命的義消康沛拉托爾默哀，並讚揚他以肉身替家人擋子彈的精神。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普在共和黨全國代表大會（Republican National Convention）發表演說時說：「我請大家默哀片刻，悼念我們的朋友寇利（Corey Comperatore，康沛拉托爾名字）。」
川普今晚告訴與會人員：「沒有哪一種愛比捨己救人還偉大，這正是在國家最黑暗時刻凝聚美國的精神，這正是將帶領美國重返人類成就與偉大巔峰的愛。這就是我們需要的。」
現場群眾高喊「寇利」的名字，川普一度走到印有康沛拉托爾名字的消防員制服前，並親吻了防護頭盔一下。
川普談到康沛拉托爾時說「他真的是一位很棒的人」，還說他「把自己當成人肉盾牌」，替自己的家人擋子彈。
川普在演講中還表示，過去幾天，他們已替受害者家屬募集630萬美元。
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