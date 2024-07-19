川普談遇刺倖存：全賴全能上帝恩典

正式成為美國共和黨提名總統候選人的川普今天在共和黨全國代表大會（RNC）上說，他在日前的槍擊案中保住性命，全靠「全能上帝的恩典」。

川普本月13日在賓夕法尼亞州一場造勢活動上遭槍擊，右耳受傷，槍手當場被擊斃。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）與法新社報導，川普在密爾瓦基舉行的全代會上談到這起遇刺案時說：「我今晚不該站在這裡。」他停頓了一下，望向台下群眾，眾人開始大喊「你就該（站在這裡）」，川普隨即微笑。

川普說：「謝謝大家。但我不該，我要告訴各位，我能在這個會場站在大家面前，完全仰賴全能上帝的恩典。」

川普還說，他在槍擊案當下立刻知道自己「被攻擊」。這是他在案發後第一次演說。

他說，「我馬上就知道這很嚴重，我們被攻擊了」，但他「一方面也覺得很安全，因為上帝站在我這邊」。

美國政治新聞網Politico披露，與死神擦肩而過後，密切觀察川普或與他講過話的共和黨人表示，他們發現川普散發出一股過往所沒有的「柔和」。

川普在前次總統任內因屢次發表兩極分化言論，讓許多中間選民反感，為此川普陣營一直想將他塑造出更加善於反思、溫和的形象。

但在躲過暗殺後，共和黨人現在用「感性」、「安詳」甚至帶有宗教色彩的「聖潔」等詞來形容現在的川普。一位與川普家人關係密切的人士形容，川普表現出「聖經意義上的謙卑」。在本週共和黨全國代表大會上，川普更常被看到抿嘴微笑的微妙表情，而非慣見的怒眉騰騰。

遭槍傷後川普開始強調信仰和天意等概念，與他過往大異其趣，這讓16日坐在川普身旁的共和黨聯邦眾議員班克斯（Jim Banks）直言，川普好像變了個人。

川普自己也在13日躲過一劫後表示，他決定調整談話，不再猛攻所謂民主黨腐敗等辛辣言論；川普任內首位白宮幕僚長蒲博思（Reince Priebus）說，14日與川普說話時，感覺對方語氣非常內斂。