快訊

「華夫人」鄭佩佩病逝：一代銀幕女俠，卻有個不會笑的童年

龜記也出事了！店員「冷藏安全帽」冰箱上層還有果汁 業者火速回應

尷尬畫面曝！拜登又忘了國防部長名字 只稱他為「黑人」

華郵：拜登若退 民主黨內多數屬意賀錦麗上陣

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

美國總統拜登面臨黨內「換拜」壓力持續累積，目前連前總統歐巴馬、前眾院議長裴洛西等民主黨內最具分量人士都在勸退，改由副總統賀錦麗出馬代替拜登的機率越來越高。

路透社引述一名民主黨國會助理的消息人士透露，包括聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在內的議員據信都在勸退，直言「感覺（拜登退選）只是…時間問題，而非會否發生的問題」；紐約時報則引述一名拜登的高級幕僚透露，事態已愈發明顯，因此若拜登很快宣布由賀錦麗接替參選，「也不用感到意外」。

華盛頓郵報指出，前總統歐巴馬向民主黨盟友表示，拜登的勝選之路已大幅縮小；美國政治新聞網Politico更披露，裴洛西（Nancy Pelosi）上週告訴拜登，憂心他正拖垮全黨。

● 拜登若退 民主黨內多屬意賀錦麗代打

華郵指出拜登若退選，賀錦麗（Kamala Harris）是最有可能披掛上陣的人選，民主黨內許多人也已示意會接受她來代打。

贏得初選的拜登若退選，理論上民主黨的黨代表屆時可在全國代表大會（DNC）自由投票給屬意的任何人選。

若民主黨無法整合出黨內一致接受的新人選，就有可能要繼1968年後再次舉行黨代表的公開大會，由各個可能人選展開角逐尋求黨代表支持。不過華郵認為民主黨勢必會凝聚出人選共識來避免這類情況。

民主黨全國代表大會透露可能舉行一次虛擬點名表決，時間從8月第一週開始，以向黨代表確認提名新人選。若最終不辦點名表決，則替代拜登的人將訂於8月19日開始的民主黨全國黨代表大會上選出。

● 民調顯示 賀錦麗換拜登差異不大

華郵整理拜登與川普6月27日辯論後的11份民調發現，川普平均領先拜登1.9個百分點，平均領先賀錦麗1.5個百分點，差別不大。其中4份民調顯示賀錦麗出馬會比拜登稍好、4份顯示更差、3份顯示沒差別。

而一份華郵與美國廣播公司新聞網（ABC News）及易普索（Ipsos）本月共同作的民調顯示，整體受訪者裡44%表示會「滿意」民主黨由賀錦麗取代拜登會，受訪民主黨人與傾向民主黨者會滿意者更達70%。

進一步分析，民主黨與傾向民主黨的受訪者，29%的人表示若由他們決定，也會選賀錦麗上陣，7%的人會選民主黨籍加州州長紐松（Gavin Newsom）居次。

4%的民主黨與傾向民主黨受訪者屬意前總統歐巴馬夫人蜜雪兒（Michelle Obama），選運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）與密西根州長惠特梅爾（GretchenWhitmer）各3%，回答「其他/不知道」或略過者高達60%。

川普 拜登 美國大選

延伸閱讀

美股多收黑 法人：台股若站回月線視為止穩訊號

華郵：裴洛西私下告訴同僚 相信拜登很快就會宣布退選

金主、黨內大佬施壓！壓力山大的拜登傳決定「退選」 最快周末出局

美共和黨全代會最後之夜！川普將發表遇刺後首場演說、正式獲提名

相關新聞

才說隻字不提拜登！川普演說再批「10個最糟總統加總都沒他爛」

美國前總統川普正在共和黨全代會發表演說，先前有消息指他今晚不會提及總統拜登的名字，但剛剛馬上自打臉，稱如果把美國史上最糟...

川普全代會演說詳述遇刺過程！稱「靠全能上帝的恩典」才得以倖存

一連四日的美國共和黨全國代表大會18日進入最後一晚，前總統川普壓軸登台並開始發表談話，不同於以往的激進亢奮，他今晚說話異...

川普簽名了！正式接受共和黨提名 再次角逐白宮大位

美國前總統川普稍早在妻子梅蘭妮亞的陪同下，正式簽署文件，接受提名，成為共和黨總統候選人，將於11月再次角逐白宮寶座。

影╱尷尬！拜登又忘了國防部長名字 只稱他為「黑人」

美國總統拜登認知能力飽受外界憂心，經常犯老糊塗，17日受訪時再次忘記非裔國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）的名字...

川普動員家族力拚重返白宮 17歲孫女上台拉票

美國前總統川普為了重返白宮，不惜傾家族之力。在密爾瓦基舉行的共和黨全國代表大會（RNC）上，川普幾乎每次公開露面，身邊都...

華郵：裴洛西私下告訴同僚 相信拜登很快就會宣布退選

華盛頓郵報網站18日報導，民主黨籍眾院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）告訴部分同僚，自己相信總統拜登可能很快就會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。