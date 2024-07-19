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川普遇刺後首公開演說 正式接受共和黨總統提名

中央社／ 密爾瓦基18日綜合外電報導

美國前總統川普上週遇刺後首度公開演說，他今天在共和黨全國代表大會上表示，「光榮地接受你們的美國總統提名」。

川普本月13日在賓州造勢大會上遭槍手暗殺未遂，今天右耳包著白色紗布現身共和黨全國代表大會（Republican National Convention）演說。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普已在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）共和黨全代會上，3度正式接受共和黨總統候選人提名。

他在一片掌聲中說：「因此今晚，懷著信念和虔誠，我光榮地接受你們的美國總統提名。」

川普表示，他是為了整個國家競選總統。他說：「我為了整個美國選總統，不是為了半個美國，因為贏得半個美國並不是勝利。」

法新社報導，川普說：「4個月後，我們將取得令人難以置信的勝利。」

川普 拜登 美國大選

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