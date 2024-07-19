川普全代會演說詳述遇刺過程！稱「靠全能上帝的恩典」才得以倖存

一連四日的美國共和黨全國代表大會18日進入最後一晚，前總統川普壓軸登台並開始發表談話，不同於以往的激進亢奮，他今晚說話異常緩慢且平靜，緩緩述說13日遇刺當下的心境與詳情。

川普向台下支持者憶述遇刺的那一天，稱重提此事實在太痛苦。他表示，「我當時聽到一聲巨大的呼嘯聲，感覺有東西大力擊中我的右耳。我對自己說，『哇，那是什麼，它只能是一顆子彈』，然後我把右手移到耳邊，放下後，我的手上沾滿了血。」接著立刻意識到情況危及，受到了攻擊，然後一下子就趴到地上。

川普繼續講述槍擊案的經過，稱「當時到處都是血，然而，在某種程度上，我感到非常安全，因為上帝站在我這邊。」。

他表示，「今晚我本不應該在這。我能在這個舞台上站在你們面前，全靠全能上帝的恩典。很多人都說這是一個幸運的時刻。」

川普並向槍擊事件中的罹難者、50歲消防員康佩瑞托默哀，稱「他把自己當人形盾牌，無私犧牲了自己的生命，保護他們免受飛彈的傷害。」