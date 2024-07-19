川普動員家族力拚重返白宮 17歲孫女上台拉票

美國前總統川普為了重返白宮，不惜傾家族之力。在密爾瓦基舉行的共和黨全國代表大會（RNC）上，川普幾乎每次公開露面，身邊都陪伴著兒子小唐納．川普與艾瑞克。

法新社報導，在川普於2017年到2021年執政時，小唐納．川普（Donald Trump Jr.）與艾瑞克（EricTrump）協助他做出重要決定，如今他們努力確保共和黨高層由忠誠的盟友組成。

最近，兩人協助川普選擇俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance）為搭檔競選的副手，為川普的核心圈子增添新成員。

艾瑟克斯大學（Essex University）政治學者林德斯塔特（Natasha Lindstaedt）告訴法新社：「他不能在子女或媳婦中擇一，這當然行不通…范斯和小唐納關係很好。所以他選了一個或許能讓他想起兒子或與兒子關係很好的人。」

但今年選戰明顯少了一個人：川普的妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）。在川普的造勢活動和多次出庭期間，幾乎都不見她的人影，不過在全代會第4天梅蘭妮亞終於現身，陪同川普正式簽署文件、接受提名，成為共和黨總統候選人。

● 梅蘭妮亞人呢？

梅蘭妮亞近月大多未在川普的政治活動中現身，這與川普上次競選時大相逕庭。不過，川普本月13日在造勢大會上遭槍擊未遂後，梅蘭妮亞發表語氣強烈的聲明，指責槍手是「怪物」。

川普先前被控偽造商務紀錄以掩蓋支付封口費給成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels），換取她不披露過去與川普的性事，川普今年稍早已被定罪。在這過程中，梅蘭妮亞惜字如金，也未陪伴川普出庭。

林德斯塔特說，「她完全是個謎」，她沒有扮演身為前第一夫人的「典型角色」。

林德斯塔特認為：「雖然她似乎在很多議題上與川普抱持類似觀點，不是全部，但很多，不過她的世界觀非常保守，好像不太在乎大家的想法，只做自己的事。」

● 17歲孫女上陣

在川普近期被定罪和身陷其他官司後，家人的存在有助於讓他的形象變得柔和一點。

川普17歲的長孫女凱伊（Kai Trump）昨晚在共和黨全國代表大會上形容川普「非常慈祥、充滿關愛」。她說：「他只是一個普通的爺爺，在爸媽沒看到的時候給我們糖果和汽水。」

● 任人唯親？

就像母雞帶小雞，小唐納、艾瑞克和川普的女兒伊凡卡（Ivanka Trump），以及他們的家人朋友，都跟著川普取得了成功。

林德斯塔特舉出兩個例子：艾瑞克的妻子賴拉（Lara Trump）最近獲任命為共和黨全國委員會共同主席；伊凡卡的丈夫庫許納（Jared Kushner）被川普任命為顧問，並受託處理中東和平問題。

林德斯塔特說：「那些不具專業、未受培訓、缺乏倫理訓練，可能甚至未經適當安全調查的人，突然坐上最有權勢的位子…我們可以看到，當這種情況發生在非民主國家和獨裁國家時，結果通常很糟糕。」

雪城大學（Syracuse University）地緣政治與專制主義研究學者科克（Natalie Koch）認為，川普任人唯親不是什麼新鮮事，「『川普集團』（The TrumpOrganization）是家族企業，他第一次執政時，就可以看到他把這種（特色）帶入政治圈和白宮」。