龐培歐批拜登外交：川普執政下中國氣球不曾飛來

美國前國務卿龐培歐今天為前老闆川普站台時，大批現任總統拜登外交政策失敗，強調川普執政期間，遏止俄羅斯總統蒲亭野心、沒有中國間諜氣球飛越美國，呼籲把強有力的領導人送回白宮。

為期4天的共和黨全國代表大會緊接在川普（Donald Trump）閃過子彈後揭開序幕，今天進入最後一天，龐培歐（Mike Pompeo）在川普發表壓軸演說前登場助講，一路談川普政績，狂批拜登（JoeBiden）外交失敗。

龐培歐先就美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）年初住院多日後才向白宮和國會報備開酸，指川普執政下，國防部長可沒有神隱兩週。

「我們在北韓舉行了3次峰會，北韓不再躁動。我們開始從阿富汗光榮撤離，沒有一個中國間諜氣球飛越美國」。

龐培歐說，「如果是我當國務卿，中國間諜氣球飛越美國，我就變前國務卿了，這是理所當然的」。中國一顆高空間諜氣球2023年飛越美國領空，引發兩國重大外交爭端。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）當時正準備訪問北京重啟美中對話，事發後延後。

抗中急先鋒龐培歐指出，中國共產黨至今仍是美國最大威脅，川普以前所未有的方式因應。「簡單講就是我們每天都把美國放在第一位」。拜登政府又做了什麼呢？

龐培歐批拜登外交政策軟弱，使蒲亭（Putin）在烏克蘭大開殺戒。上週烏克蘭一間兒童醫院遭到轟炸，無辜者喪生。加薩也爆發戰爭。

他指川普與拜登形成鮮明對比，「當美國人被錯誤地關押時，川普總統派我去北韓，帶3位美國牧師回家」，如今拜登甚至不提美國人被伊朗政權關押。2018年，龐培歐前往平壤與北韓領導人金正恩會面，不久之後3名遭北韓關押的美國公民獲釋。

打完外交議題後龐培歐改打內政，指川普執政期間關閉美國南方邊界，如今邊界對伊斯蘭恐怖分子、毒販、中國間諜及暴力犯罪分子敞開。

龐培歐以自己在川普政府效命的經驗，力挺前老闆。「川普每天都把美國放在第一位，這我親眼目睹」。

「讓我們選出一位不為我國感到羞恥、永遠不會為我國道歉的總統。這樣做，就會將一位強有力的美國第一領導人送回白宮」。

龐培歐曾任中央情報局（CIA）局長，他在瘦身有成後有意重返政壇角力，2022年開始在愛荷華、新罕布什爾、南卡羅來納等州演講和打廣告，隔年又稱不會爭取2024年共和黨總統候選人提名，退出與川普爭白宮大位的競技場。