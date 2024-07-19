澤倫斯基：若川普當選前景艱難 仍須與美國合作

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在今天刊出的訪問中坦言，如果美國前總統川普在11月大選勝出，對他的國家而言將更為艱難，但烏克蘭人已有所準備。

路透社報導，烏克蘭與俄羅斯陷入持續28個月的戰爭。川普選擇聯邦參議員范斯（J.D. Vance）作為競選夥伴，凸顯如果他贏得選舉，華府對烏克蘭的立場將如何轉變。根據紀錄，范斯受訪時曾說：「無論如何，我真的不在乎烏克蘭發生了什麼事。」

澤倫斯基是在英國出席歐洲政治共同體（EuropeanPolitical Community）會議時，向英國廣播公司（BBC）發表上述談話，但又說「也許他真的不在乎，但我們必須與美國合作」。

根據BBC官網刊出的專訪內容，澤倫斯基說，如果川普勝選，將帶來「艱難的工作，但我們是刻苦耐勞的人」。

美國現任總統拜登政府先前在俄烏戰爭期間提供烏方武器與物資，但美國對烏援助因為美國國會陷入爭端而中斷數個月。

川普在競選活動期間曾表示，一旦當選，他將在上任前透過在談判桌談妥協議來結束這場戰爭。他說，俄國2022年全面入侵烏克蘭時，如果當時是由他執政，就不會有衝突。

澤倫斯基還另外向BBC表示，烏克蘭很感激夥伴國家承諾提供F-16噴射戰鬥機，很可能在今年夏天交付，但戰機尚未運抵。

澤倫斯基告訴BBC：「已經過了18個月，飛機還沒送到我們這邊。」

他說，這些飛機對協助烏克蘭抵抗俄羅斯的空中主導地位與「讓天空保持暢通」至關重要。

他說，他預期英國對烏克蘭的支持不會改變，但希望新任首相施凱爾（Keir Starmer）能夠「在談論國際政治、保衛全球安全與烏克蘭戰爭上獨樹一格」。

他說，烏克蘭「不只需要翻開新頁，我們還需要力量翻開新篇章」。