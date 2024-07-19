影╱尷尬！拜登又忘了國防部長名字 只稱他為「黑人」

美國總統拜登認知能力飽受外界憂心，經常犯老糊塗，17日受訪時再次忘記非裔國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）的名字，甚至只稱他為「黑人」。

81歲的拜登17日接受黑人娛樂電視台BET News訪問，列舉了自己政府所任命的非裔紀錄，但在提及奧斯丁時，他說，「看看我受到的熱議，因為我任命了一位，呃，國防部長，（這個）黑人。」

之後在談到他任命的首位非裔女性最高法院大法官科坦吉．布朗．傑克森（Ketanji Brown Jackson）時再次失言，只稱她為科坦吉．布朗。

拜登再次出糗的片段已在社群媒體上瘋傳，有網友說道，「一個記不起國防部長名字的總統，而是稱他為黑人，在精神上不具備掌控5000件核武器的能力。」

但也有網友認為，拜登似乎說的是「一個（a）黑人」，而非「這個（the）黑人」。

對此，紐約郵報聯繫拜登競選團隊發言人時，對方未就此事做出回應，僅強調拜登認為他為美國黑人所做的努力。

事實上，這並非拜登首次忘記奧斯丁名字，2021年3月他在白宮一場活動中，用了「那個……管這個機構（國防部）的傢伙」來替代，場面相當尷尬。