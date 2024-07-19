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壓力難擋 民主黨內認拜登退選只是時間問題

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

根據知情人士，美國總統拜登已認真看待要他退選的呼聲，多名民主黨官員認為他退選只是時間問題。

路透社報導，不願透露姓名的消息人士說：「我知道他確實在自我反省。他正非常認真考慮這個問題。」

現年81歲的拜登在與共和黨對手、前總統川普的辯論中表現不佳，引發人們擔憂他年邁和11月恐無法勝選，也面臨來自黨內重量級人物逼退的壓力。

拜登堅決反對要求他放棄競選連任的呼聲，稱在過去幾個月的初選中贏得數百萬張選票，是民主黨選民的選擇。直到17日，他還承諾會「全力以赴」參加2024年總統大選。

另有一名民主黨國會助理的消息來源透露，包括聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在內的議員據信敦促拜登退選，這對他來說似乎是不祥之兆。

這名助理說：「感覺這只是…時間問題，而非會否發生的問題。」

拜登的親密盟友、德拉瓦州民主黨參議員昆斯（Chris Coons）18日對美國有線電視新聞網（CNN）表示，拜登確診COVID-19這週末康復後，會「休息和反思」。

昆斯表示，他一直在問有關民調數據的訊息，並認真聽取他信任和欽佩的人的意見。昆斯還說，他認為拜登是 2024年總統大選的最佳候選人。

紐約時報引述一名拜登的高級幕僚透露，無論在競選陣營或白宮，私下高階人員間也開始覺得拜登退選似已難免，而這些討論直到幾天前都還談不得。

幾名知情相關討論的人士透露，鑒於目前拜登確診COVID-19，身旁的人暫不願逼拜登給答案；醫師18日表示，拜登有呼吸道症狀，但並無發燒。

一名拜登身旁的人士提醒外界，經過3週的堅持，目前拜登尚未下定決心退出；但另一消息來源表示，事態已愈發明顯，因此若拜登很快宣布由副總統賀錦麗接替他參選，「也不用感到意外」。

據紐時披露，拜登最忠實支持者之一的前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）已向拜登表達悲觀態度，並彙整對當前政治態勢的了解、民調數據和募款狀況等來佐證。兩人最近通話當拜登堅稱民調顯示自己仍有勝算時，裴洛西甚至要拜登「叫你的策士來聽電話」，形同給拜登難堪，暗示他被手下蒙在鼓裡。

川普 拜登 美國大選

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