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拜登可能退選？同黨參議員：他正在為美國做最佳打算

中央社／ 德拉瓦州雷荷勃斯灘18日綜合外電報導

美國聯邦參議員希肯魯柏（John Hickenlooper）告訴路透社，總統拜登（Joe Biden）正在努力為美國做打算，決定自己繼續參選對國家是不是好事。

希肯魯柏曾投入角逐2020年總統大選民主黨候選人資格，當年是由拜登獲得提名。如今同黨議員希望拜登退選的呼聲日高，希肯魯柏雖拒絕加入他們的陣營，但他說，有愈來愈多證據指向拜登若決定退選，對國家是好事。

路透社報導，希肯魯柏昨晚接受電話訪問時表示：「拜登向來以國家優先，做對美國而言最好的事。…我認為他會繼續這麼做。」

「他正朝那個方向努力。」

被問及拜登是否可能退選，希肯魯柏則說：「那得看他的決定，但我想肯定有愈來愈多跡象顯示，那樣一來最符合國家利益。」

拜登當過36年聯邦參議員，希肯魯柏表示，尊重拜登的民主黨人莫不感到心痛，「我認為沒有很多人了解拜登受愛戴的程度，以及人們對於他可能不會成為候選人而感到悲傷心痛，就算是覺得他不該作為候選人的那些人，也覺得悵然若失」。

「他是我人生中最偉大的總統之一，可能還是最偉大的總統。」

但希肯魯柏也說，他的科羅拉多州選區選民給予的回饋顯示，一般民主黨選民極其希望拜登退選。

川普 拜登 美國大選

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