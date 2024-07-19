共和黨全代會的亞裔臉孔 來自台灣的黨代表盼川普止戰

共和黨全代會在密爾瓦基舉行四天，場內場外穿梭的亞裔臉孔相對少數。在台灣出生、已經是17年美國公民的蔣筱妮抱怨非法移民造成問題，提到自己的兩兒子都在從軍，她既擔心俄烏戰爭擴大，也擔憂兩岸爆發衝突，希望川普上台後能擋下這些亂七八糟的事。

蔣筱妮自認為是在台灣出生的中國人，移民美國多年，自2016年起追隨川普，並在喬治亞州組織各種活動為川普拉票，自2020年起成為喬治亞州黨代表，也是黨代表大會上唯一台灣出身背景。

蔣筱妮和另一位中國大陸出生的川粉Sunny，在過去的選舉中自掏腰包，出錢出力打電話和挨家挨戶敲門拜訪，他們說，即便發生賓州槍擊案讓川普勝選機率增加，但還是要票票入匭才能確保勝果，亞裔雖然是少數，他們仍努力運作，正透過微信來相互督促拉票。

蔣筱妮提到非法移民大舉進入美國，他們辛苦申請成為公民，現在好像公民身分不值錢。

來自中國大陸的黨代表鄧龍代表紐約州出席，他說，川普在槍擊案的表現，顯示川普是很適任的世界級的國家領導人，也撐得起美國這個檯面，給其他國家元首樹立榜樣。

鄧龍說，川普2020年在疫情爆發期間，發表仇視亞裔的言論，帶動全美風氣，他當時就寫信給川普，而川普事後也在活動衝承認美國亞裔是構成美國文化的一環，呼籲要保護他們，自此之後仇視亞裔的氛圍就慢慢轉淡。

鄧龍表示，民主黨把國家帶歪，加州和紐約地區出現零元購，微罪不罰導致向他們這些開超市的老闆，面對搶劫求助無門；加上民主黨政府一直發福利，讓企業主招工困難，這次站出來支持共和黨希望國家能重回正軌。

另一位紐約黨代表，也是來自中國大陸的劉錫樞自認川粉，他說，美國需要正能量領導人，現在世界戰火紛飛，相信川普做了總統會把國家帶回正常與和平，經濟會更好。

台灣出生的林主全，正在爭取夏威夷聯邦參議員共和黨黨內初選，他說，現在社會氛圍已經轉變，大家都關心當下發生什麼事，美國是民主社會，無需透過戰爭或政治暴力才能推動改變，美國能自由選舉下一屆總統。