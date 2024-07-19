范斯：保護勞工 不被中共利用

美國聯邦參議員范斯十七日晚間在共和黨全代會發表演說，正式接受提名為副總統候選人；他以中西部鐵鏽帶民眾的心聲和痛苦貫穿演講，將矛頭指向現任總統拜登，強調上任後會以勞工為重，阻止中共利用美國人民，確保盟友分擔捍衛和平重擔，沒有人可以搭便車。

出生於俄亥俄州密德城的范斯以自身成長經歷為比喻，描述在華府縱橫多年的職業政客、現任美國總統拜登如何影響小鎮居民生活。

他說，拜登支持北美自由貿易協定，把無數好工作送給墨西哥；拜登給中國大陸的貿易協議，剝奪美國中產階級就業機會；拜登支持入侵伊拉克，小鎮孩子被送上海外戰場。

范斯批評，就是這些華府脫離現實政客擬定的政策，讓美國充斥廉價中國大陸商品、廉價外國勞動力，以及在未來幾十年依然致命的「中國芬太尼」。芬太尼是鴉片類止痛藥，因濫用導致每年有超過十萬人死亡。

范斯提到自己戒毒成功的母親，掀起演講高潮，他的母親艾金斯當時就坐在川普包廂、眾議院議長強生身邊，全場觀眾吶喊「范斯媽媽」，范斯說，若川普同意，將在明年一月媽媽戒毒成功十周年時在白宮辦慶祝活動。

范斯多次提及鐵鏽區威斯康辛州、賓州、俄亥俄州和密西根州，提到經濟崩盤、非法移民、工資水準凍結和通貨膨脹給這些地方勞工帶來的衝擊，還說中國大陸和販毒集團將芬太尼運到美國境內讓人上癮。

范斯承諾要重振美國製造業，不再為了全球貿易犧牲美國供應鏈，美國要保護由本國勞工生產的產品，確保他們的所得，並「阻止中國共產黨利用美國人民來建構他們的中產階級」。

針對外國，范斯說，「我們會確保我們的盟友分擔捍衛世界和平的重擔」，美國將只在必要時，才將美國的孩子送上戰場。

范斯多次呼應川普施政藍圖「美國優先」、「讓美國再次偉大」，他提到上周川普在賓州遇刺受傷後舉起拳頭的照片，號召全民為美國而戰，並盛讚川普險遭刺客奪命仍呼籲國家團結冷靜。