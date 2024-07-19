觀察站／共和黨建制派失意 民主黨亂陣腳

川普宿敵、前聯合國大使海理十六日晚間在全代會全力挺川，贏得滿堂彩；在熱鬧的背後，是黯然的共和黨建制派紅大象，是緊張不知所措的民主黨藍驢子。

密爾瓦基共和黨全國代表大會，幾無雜音力挺躲過暗殺捲土重來的前總統川普。不過，前總統布希自二○○八年起再未涉足黨內活動；前副總統錢尼因為其女兒麗茲反川，也沒出席全代會；即將退休的聯邦參議員羅穆尼甚至是川普曾經的副總統潘斯，都沒參加本次全代會，是極少數不替川普背書的共和黨大老。

與川普幾近絕裂的共和黨參議院領袖麥康諾在十五日代表肯塔基州，將四十六張黨代表票投給川普時，場內一片噓聲。

前議長麥卡錫出席全代會接受媒體訪問時，與麥卡錫有宿怨的佛州眾議員蓋茨插嘴諷刺：「你哪天晚上要上台演講？」

川普盟友蓋茨去年一月發動罷免，將溫和派的麥卡錫踢下議長寶座，到目前為止麥卡錫並未在全代會登上助講台。蓋茨公開羞辱之舉，凸顯建制派不見容於「川普共和黨」 的事實。

川普被「讓美國再度偉大（ＭＡＧＡ）」的扈隨們包圍，逃過槍擊的川普好整以暇，看共和黨人毫無懸念地集結在他的羽翼下，為他可能的勝選熱情暖身。「川普共和黨」目前的優勢，和擔心今年十一月大選全盤皆輸卻手足無措的民主黨相比，是無情碾壓，也是快意凌遲。

民主黨成員慌亂，可從川普遇刺後要求拜登退選聲音一度消停看出。民主黨人深知，躲過死劫又操作得宜的川普，必然藉此繼續拉大領先的優勢。在這樣的氛圍下，瀰漫失敗主義的民主黨，派誰對抗川普恐都徒勞無功；所以，換不換拜登似乎沒有什麼意義，不如讓不想退的拜登自行面對最後結果。

但還是有人希望奮力一搏。曾經帶頭彈劾川普的眾院情報委員會主席謝安達竟也公開要求拜登放棄連任。謝安達選區在加州，並非激戰區，他與前議長裴洛西關係密切，更令人關注謝安達此時的表態。