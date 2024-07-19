拜登鬆口：若身體出現「醫療狀況」可能評估退選

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
拜登17日到搖擺州內華達州造勢，傳出確診新冠肺炎，提前結束行程回德拉瓦州家裡自主隔離。（路透）
拜登17日到搖擺州內華達州造勢，傳出確診新冠肺炎，提前結束行程回德拉瓦州家裡自主隔離。（路透）

在美國總統拜登面對黨內勸退聲浪日增之際，他三度確診新冠肺炎，儘管症狀輕微，依然增添外界對他健康狀況的憂慮。他日前受訪時首度鬆口表示，若他身體出現「醫療狀況」，可能重新評估是否競選連任。

白宮17日宣布，拜登的新冠病毒檢測為陽性，但症狀輕微，正返回德拉瓦州家中自我隔離，這段期間將繼續履行總統職務。他也因此取消在拉斯維加斯舉行的造勢活動，他原本希望在這場活動爭取西裔選民支持，並與共和黨全國黨代表大會打對台。

在白宮宣布拜登確診的1分鐘後，拜登於登上空軍一號前，向記者豎起大拇指，也沒配戴口罩，表示自己感覺很好。這是拜登第三度確診新冠肺炎，他在2022年7月首度確診，又在幾周後再度確診。

在共和黨正副總統候選人拜登與范斯聲勢正旺之際，拜登獲民主黨提名的前景卻是四面楚歌，黨內勸退壓力加劇。民主黨部分人士反對倉促行事，堅持要到8月再展開讓拜登競選連任的線上提名作業，於8月19日起在芝加哥舉行的黨代表大會中提名。

拜登在日前接受BET新聞訪問、17日播出的內容中，鬆口表示若他健康出現新的狀況，不排除在醫生建議下，考慮重新評估是否競選連任。他被問及何種情況會讓他重新思考是否繼續參選時說：「如果我出現某種醫療狀況，如果有某個人，如果醫生過來說你有這個問題、有那個問題。」

拜登也說，若他贏得第二任期，但因身體狀況而無法做完，他願意把權力讓給副總統賀錦麗，但條件是「我被告知我有一些醫療狀況」，「現在則非如此」。

川普 拜登 美國大選

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