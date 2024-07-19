「換登」…謝安達公開喊、傳舒默當面勸

美國民主黨內勸退拜登總統的動作逐漸升高，路透報導，民主黨參院多數黨領袖舒默上周六曾當面對拜登說，為了國家和民主黨，勸他退選，民主黨重量級眾議員謝安達十七日也公開要求拜登退選。

舒默上周六在拜登德拉瓦家中一對一會談，他告訴拜登，如果他退選，對國家和民主黨都會更好。舒默辦公室十七日並未回應這項說法。

另外，在加州競選聯邦參議員的謝安達十七日公開呼籲拜登退選，他認為拜登贏不了川普。這讓謝安達成為川普十三日遇刺以來，首位公開呼籲換將的民主黨議員。先前已有廿二名民主黨國會議員公開要求拜登退選。

川普遇刺讓全國焦點轉向這起槍擊事件，但民主黨人仍私下討論拜登是否適任。謝安達說：「雖然退選是拜登個人的選擇，但我認為，他傳遞薪火的時候到了。」

紐約時報報導，民主黨人士指出，拜登「現在願意傾聽」要他退選的意見，但目前沒有看到拜登改變心意的跡象。

民主黨對拜登的反彈十七日加劇，黨內國會領袖成功說服將提名拜登的線上唱名程序延遲一周，延長關於拜登是否參選的討論。

美聯社十七日發布的民調顯示，近三分之二民主黨人希望拜登退選，國會民主黨人也警告，拜登下跌的政治聲譽將使他們更難贏得十一月的國會選舉。他們的擔憂，促使國會民主黨高層呼籲黨內領袖推遲原本將於下周開始的線上唱名表決。

消息人士透露，參院民主黨領袖舒默是主張推遲的人之一，他與眾院民主黨領袖傑佛瑞斯討論，兩人都同意敦促黨延後這一程序。