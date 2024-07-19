拜登鬆口：醫師若示警 願考慮退選

美國總統拜登的健康及心智能力受到各方關注，面對民主黨內巨大的逼退壓力，他仍然堅持競選連任，不過他接受ＢＥＴ新聞訪問時顯然鬆口，聲稱如果有醫師直接告知他，他出現「醫療狀況」，他就會重新考慮是否繼續競選。

不巧的是，拜登十七日在搖擺州內華達州出席競選活動，逛超市詢物價，還與民眾熱情互動，但稍晚白宮發言人尚皮耶發出聲明，指拜登在拉斯維加斯參加第一場競選活動後，第三度確診新冠病毒，有輕微症狀，為避免傳染他人，拜登已返回德拉瓦州家中自主隔離。

拜登在上月底辯論失利後，其身心狀況是否適合再競選連任引發關注；民主黨人輪番公開喊話，呼籲拜登退選，換人對戰前總統川普。民主黨內逼退動作持續升高。

ＢＥＴ新聞專訪拜登內容十七日晚上播出，主持人戈登問及有什麼事情會讓他重新評估是否繼續參選時，拜登說，「如果我出現了某些健康狀況，如果是醫師來找我，告訴我你有這樣或那樣的問題」。

拜登先前接受美國廣播公司訪問時說，只有「萬能的上帝」告訴他，他才會退選。他十五日接受國家廣播公司專訪時，承認自己年事已高，但精神狀態「好得不得了」。他現在的最新說法是，除了「上帝」可令他退選外，還加添了健康因素。

拜登在訪問裡承認，與共和黨總統候選人川普辯論時的表現是犯了嚴重錯誤，拜登說，如果醫師改變對他的健康評估，他將重新考慮是否繼續下去。

他還首次提到曾預期自己會從總統職位退下來並交棒給其他人，但他決定再次競選，是因為他相信自己的智慧和經驗，有助於治理國家日益惡化的局面。

拜登表示，他曾說過自己只是過渡性候選人，可以交棒給其他人，「然而沒想到事情會變成這樣，國家如此分裂。坦白說，我認為年齡唯一帶來的東西就是一點點智慧。」拜登在二○二○年競選時曾說過，他考慮只任一屆總統。

當時許多民主黨人認為，拜登是暗示會交棒副總統賀錦麗參加二○二四年大選。但現在拜登說，「我已經知道如何為國家做好事情，還有更多事情要做，我不願意放棄。」