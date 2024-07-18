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川普遭暗殺未遂 CNN：槍手曾在網路發做案預告

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導
20歲槍手庫克斯13日行刺美國前總統川普前48小時行蹤曝光。圖為14日的庫克斯住家外，警方戒備進行調查。歐新社
20歲槍手庫克斯13日行刺美國前總統川普前48小時行蹤曝光。圖為14日的庫克斯住家外，警方戒備進行調查。歐新社

美國前總統川普13日於賓州造勢遭暗殺未遂，美國有線電視新聞網引述知情人士說法報導，當天被擊斃的槍手庫克斯曾在遊戲平台Steam寫道「7月13日將是我首次演出，敬請關注」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這位消息人士沒有詳細說明庫克斯（Thomas Matthew Crooks）寫下這段話的時間，或是否還有其他發文。

調查人員一直試圖更加了解，庫克斯意圖開槍暗殺川普（Donald Trump）之前幾天和幾個小時內所做的事情。

有3名美國政府官員告訴CNN，20歲的庫克斯曾兩度前往川普的賓州造勢地點，他的手機存有川普和現任總統拜登（Joe Biden）的照片，且搜尋紀錄包含民主黨全國代表大會的日期，還有川普的活動行程。

但調查人員梳理庫克斯的各種線索後依然缺乏關鍵訊息，因此無法解釋他的犯案動機。

川普 拜登 美國大選

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