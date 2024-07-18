快訊

周末恐有2颱生成 對台灣有直接影響？最新預測出爐

女軍官險遭艦長染指留創傷 軍方用「記大功」要她不要說出來

子彈無法阻擋川普！拜登確診反遭教訓 民主黨策士認「可怕的一天」

尚未改變參選心意 紐時：拜登對勸退呼聲更聽得進去

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導
曾就美國總統拜登談話聽取簡報的民主黨人士指出，兩位黨籍國會領袖私下向拜登表達，對他的選情深感憂心後，拜登過去幾天對於為何該放棄爭取連任的論述，變得比較聽得下去。圖／美聯社
曾就美國總統拜登談話聽取簡報的民主黨人士指出，兩位黨籍國會領袖私下向拜登表達，對他的選情深感憂心後，拜登過去幾天對於為何該放棄爭取連任的論述，變得比較聽得下去。圖／美聯社

曾就美國總統拜登談話聽取簡報的民主黨人士指出，兩位黨籍國會領袖私下向拜登表達，對他的選情深感憂心後，拜登過去幾天對於為何該放棄爭取連任的論述，變得比較聽得下去。

「紐約時報」（The New York Times）報導，這些人士指出，拜登（Joe Biden）迄未表明是否將改變參選到底的心意，但已經願意聽取針對令人憂心的新民調所作報告，還會針對副總統賀錦麗（KamalaHarris）如何勝選提問。

相關說法顯示，對比上週對要求他讓賢的多位黨籍眾議員進行回擊的作法，至少在私底下，拜登正朝向態度更為開放的方向在轉變著。

一名親近拜登人士表示，要他接受退選的構想，這不是正確作法，不過他「現在願意傾聽」。但這位消息人士強調，目前沒有看到拜登改變心意的跡象。

兩位消息人士指出，國會兩位黨籍重量級人士、聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）和聯邦眾議院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）於過去一週分別私下告訴拜登，如果他堅持參選到底，民主黨員對於黨在總統和國會兩院的選情深以為憂。

白宮表示，相關討論沒有改變拜登的心意。

白宮發言人貝茨（Andrew Bates）說：「總統告訴兩位領袖，他是黨籍被提名人，會設法勝選並且期望在兩人合作之下，通過執政百日施政大計，以幫助勞工家庭。」

舒默和傑福瑞斯私下說服黨內幹部延後一週展開拜登提名作業，拉長黨內對於由拜登出馬可行性的論戰戰線。

眾議員謝安達（Adam Schiff）是迄今針對「換拜」公開喊話的最大咖民主黨人士。一名知情人士表示，拜登競選連任團隊共同主席傑佛瑞凱森柏格（Jeffrey Katzenberg）告訴拜登，金主已經停止注資。

連任之路陷入危機的拜登此刻驗出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診。就在團隊打算讓他有更多公開露臉的機會，以展現繼續參選決心之際，拜登反而得進行隔離。

在前總統川普（Donald Trump）遭暗殺未遂之後，民主黨國會議員和其他人士「換拜」呼聲一度短暫地偃旗息鼓，但是現在再度甚囂塵上。

美國廣播公司新聞網（ABC News）稍早報導，舒默上週在德拉瓦州雷荷勃斯灘（Rehoboth Beach）拜登度假別墅中的談話細節，堪稱民主黨大咖尋求勸退拜登的最新跡象。

COVID-19 川普 拜登 民主黨 民調 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

子彈無法阻擋川普！拜登確診反遭教訓 民主黨策士認「可怕的一天」

裴洛西也勸退？認拜登「贏不了川普」 憂繼續選恐破壞民主黨眾院選情

拿新冠確診挖苦馬斯克金援川普 馬斯克疑提口誤反擊拜登

拜登新冠二度確診！醫：「沒發燒」卻呼吸過快等4症狀 應速就醫

相關新聞

子彈無法阻擋川普！拜登確診反遭教訓 民主黨策士認「可怕的一天」

美國總統拜登17日新冠確診，搭上空軍一號返回德拉瓦州家中自我隔離。一位民主黨策士認為，拜登確診的反應跟川普遭槍擊後形成對...

裴洛西也勸退？認拜登「贏不了川普」 憂繼續選恐破壞民主黨眾院選情

美國CNN報導，四名消息人士透露，聯邦眾議院前議長裴洛西在近期與拜登的通話中私下告訴拜登，民調顯示他選不贏川普，若拜登繼...

拿新冠確診挖苦馬斯克金援川普 馬斯克疑提口誤反擊拜登

美國總統拜登17日在拉斯維加斯參加完第一場活動後新冠確診，隨即拿這一點挖苦科技億萬富豪馬斯克與他全力支持的前總統川普...

他不是我們的盟友！ 川普選范斯搭檔重新點燃歐洲憂慮

美國前總統兼共和黨總統提名人川普挑中聯邦參議員范斯為副總統人選，讓歐洲擔心他會推行交易性的「美國優先」外交政策，可能最終...

尚未改變參選心意 紐時：拜登對勸退呼聲更聽得進去

曾就美國總統拜登談話聽取簡報的民主黨人士指出，兩位黨籍國會領袖私下向拜登表達，對他的選情深感憂心後，拜登過去幾天對於為何...

川普若勝選美元必貶？ 正反兩方分析師展開激辯

美國前總統川普如果11月勝選、二度入主白宮，美元必定大貶無誤嗎？華爾街分析師近日來針對此議題展開激辯。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。