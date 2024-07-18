他不是我們的盟友！ 川普選范斯搭檔重新點燃歐洲憂慮

美國前總統兼共和黨總統提名人川普挑中聯邦參議員范斯為副總統人選，讓歐洲擔心他會推行交易性的「美國優先」外交政策，可能最終導致美國推動烏克蘭接受俄羅斯總統普亭，並與俄國達成和平協議。

衛報17日報導，一位駐華府資深歐洲外交官表示，這個選擇「對我們很糟糕，對烏克蘭是可怕的消息」。他說，范斯「不是我們的盟友」。

外國使節跟觀察家認為川普的實際政策有如一個「黑盒子」，難以了解這位不可預料的領導人當政時會做出何種決策。有些人士已在自我安慰，認為川普專注於國內事務時，像前國安顧問歐布萊恩等有望擔任要職的人會維持外交政策現狀。

然而，川普挑選范斯，將助長外界懷疑川普對烏克蘭和歐洲的態度。曾任美國駐俄羅斯大使的麥弗爾（Michael McFaul）指出，「范斯曾反對2023年加強援助烏克蘭方案，對俄烏戰爭漠不關心」。

麥弗爾指出，對美國選民來說，川普挑選范斯為搭檔，顯示在外交政策上將和拜登形成對比，「拜登和賀錦麗勇敢面對獨裁者，川普和范斯沒有重視在海外推進民主，反而擁抱獨裁者」。

麥弗爾承認，他從未見過兩組總統候選人的外交政策行程如此的對比。

貝勒大學政治學教授庫德利亞（Serhiy Kudelia）在社群媒體「X」寫道，「沒錯，川普將最終制定烏克蘭政策，但一旦川普成為總統，他要如何處理烏克蘭，選擇范斯說明了一切」。

庫德利亞寫道，「烏克蘭將沒有資格加入北約，削減軍事和經濟援助，迫使澤倫斯基上談判桌」。