川普若勝選美元必貶？ 正反兩方分析師展開激辯

美國前總統川普如果11月勝選、二度入主白宮，美元必定大貶無誤嗎？華爾街分析師近日來針對此議題展開激辯。

川普本人最近接受彭博商周專訪時就表明，他認為當前美國經濟面臨最大的挑戰，就是美元相對於日圓和中國人民幣太強勢，不利美國出口商競爭力。

川普2.0美元看貶論點

MarketWatch報導，財經部落格Macro Tourist主筆穆爾預期，如果川普勝選，美國「將經歷美元大幅貶值」。

穆爾認為，如果川普一心一意希望美元貶值，一旦他當選，就會設法讓它實現。他說：「美國總統不能讓美元貶值嗎？我一點也不信。讓幣值挺升有時很難，但讓它貶值總是辦得到，如果你真的想那麼做。」

預料川普勝選對美元是大利空的人士認為，川普念茲在茲的是協助提振美國製造業和出口，讓美元貶值是直通此目標的捷徑。

有時候，光是當權者向市場喊話，就足以口頭促貶美元，尤其在美國利率已觸頂，聯準會（Fed）即將反手降利率的關頭，口頭干預壓抑美元，可能是順水推舟之事。

Bannockburn Global Forex分析師錢德勒說：「只要口頭貶抑美元即可，尤其在周期調整的時刻。」

匯率是雙向道，「片面干預」效力不持久，更有效的做法是「協調干預」。日本當局正苦於日圓疲弱不振，耗費巨資拉抬日圓效果卻有限，根本原因是美國利率仍高，從日本吸走資金。一旦Fed開始迅速降息，美、日協力壓抑美元就可能水到渠成。

川普2.0美元看升論點

然而，分析川普公開宣揚的經濟政見可知，他想推動的政策彼此之間互相矛盾，遑論能否落實。目前為止，他許下的經濟願望主要包括下列五點：1.提高關稅、2.降低利率、3.美元貶值、4.財政擴張、5.降低通膨。

倘若實際推行前四項，必定助長通膨，顯然與第五項背道而馳。事實上，共和黨競選政見列出的一長串措施，都會給美國通膨火上加油。提高關稅和擴大財政刺激，除了給通膨煽風點火之外，往往也會導致利率升高，進而使美元升值。

凱投宏觀經濟學家高特曼說：「問題是，川普想要美元貶值，但他想做的事或多或少都會造成美元走強。你不能光說不練，就期待心想事成。」

美銀（BofA）訪調國際投資人發現，受訪者似乎確信，如果共和黨拿下國會兩院，支持川普2.0把經濟政見付諸實施，美元必升無疑。

換言之，川普上台後想必會盡一切努力壓抑美元，但能不能成功是另一回事。