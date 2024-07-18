掀演講高潮！批美充斥廉價勞動力 范斯：明年在白宮慶祝母戒毒十周年

美國聯邦參議員范斯（J.D. Vance）17日晚間在共和黨全代會表示，正式接受提名為副總統候選人；他以中西部鐵鏽帶民眾的心聲和痛苦貫穿演講，將矛頭指向現任總統拜登，他強調上任後會以勞工為重，而非迎合華爾街高管。

范斯說，「我們會保護美國勞工的薪資水準，阻止中國共產黨利用美國人民來建構他們的中產階級」；「我們會確保我們的盟友分擔捍衛世界和平的重擔，沒有可以搭便車的人。」

出生於俄亥俄州密德城的范斯以自身成長經歷為比喻，描述在華府縱橫多年的職業政客、現任美國總統拜登如何影響小鎮居民的實際生活。

他說，拜登支持的北美自由貿易協定，把無數個好工作送給墨西哥；拜登給中國大陸的貿易協議，剝奪美國中產階級的就業機會；拜登支持入侵伊拉克，小鎮的孩子們被送上海外戰場。

范斯批評，就是這些在華府的、脫離現實的政客所擬定的政策，讓美國充斥廉價的中國大陸商品、廉價的外國勞動力，以及在未來幾十年依然致命的「中國芬太尼」。芬太尼（fentanyl）是鴉片類止痛藥，因濫用導致每年有超過10萬人死亡。

范斯提到自己戒毒成功的母親，掀起演講高潮，他的母親艾金斯（Beverly Aikins）當時就坐在川普包廂、眾議院議長強生（Mike Johnson）身邊，全場觀眾吶喊「范斯媽媽」，范斯說，若川普同意，將在明年一月媽媽戒毒成功十周年時，在白宮辦慶祝活動。

范斯多次提及鐵鏽區威斯康辛州、賓州、俄亥俄州和密西根州，提到經濟崩盤、非法移民、工資水準凍結和通貨膨脹給這些地方勞工帶來的衝擊；中國大陸和販毒集團還將芬太尼運到美國境內，讓人上癮。

范斯承諾，要重振美國製造業，不再為了全球貿易犧牲美國的供應鏈，美國要保護由本國勞工生產的產品，確保他們的所得，並「阻止中國共產黨利用美國人民來建構他們的中產階級。」

針對外國，范斯說，「我們會確保我們的盟友分擔捍衛世界和平的重擔，不會再讓辜負美國納稅人慷慨的國家搭便車。」美國將只在必要時，才將美國的孩子送上戰場。

范斯多次呼應川普施政藍圖「美國優先」、「讓美國再次偉大」，他提到上周在賓州發生的槍擊案，稱川普受傷後舉起拳頭的照片，號召全民為美國而戰，就在一名刺客差點奪走川普性命之後，川普呼籲的是國家要團結冷靜，川普很強硬卻很關心他人，前一秒對抗刺客，下一秒就號召美國要治癒。

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