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恐破壞民主黨眾院選情？傳裴洛西憂大選將選輸川普 遭拜登反擊

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導
前眾院議長裴洛西。圖／歐新社
前眾院議長裴洛西。圖／歐新社

4名知情人士說，美國前聯邦眾議院議長裴洛西最近與總統拜登私下交談時說，民調顯示他將無法擊敗川普，且如果他繼續尋求連任，可能破壞民主黨在11月贏得眾院選舉的機率。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名消息人士說，拜登聽到這些消息後予以反擊，跟裴洛西（Nancy Pelosi）說他看過的民調指出他會贏。另一名消息人士說拜登對民調具有防禦心態。裴洛西還一度要求拜登的長年顧問唐尼倫（Mike Donilon）加入通話討論民調數據。

拜登6月27日與川普舉行辯論後，災難級的表現引發黨內換將聲浪，這通電話是自那場辯論後，加州聯邦眾議員裴洛西與拜登的已知第2通電話。雖然不清楚兩人對話的確切日期，但一名消息人士稱是在上週進行。裴洛西與拜登也曾在7月初通話。

沒有消息人士指出裴洛西是否在通話時向拜登表示，她認為總統應該退出2024年選戰。

拜登與川普舉行了首場電視辯論後，裴洛西有數週都在聆聽同僚對拜登參選的疑慮。裴洛西上週受訪時說：「總統是時候決定是否繼續參選。我們都鼓勵他做決定，因為時間不多了。」這段訪問引起軒然大波。

CNN要求置評時，拜登發言人貝茨（Andrew Bates）沒有回應關於這通電話的細節，僅表示：「總統拜登是民主黨的總統提名人選。他打算打贏選戰，並期待與國會民主黨人合作通過他的百日施政方針，協助勞工階級家庭。」

裴洛西發言人向CNN表示，前眾院議長裴洛西自12日起就待在加州，自那之後沒有與拜登談過話。

川普 拜登 民主黨 美國大選 裴洛西 電視辯論

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