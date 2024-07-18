川普副手范斯登上全代會 戒毒母親現身掀高潮

39歲的聯邦參議員范斯打敗眾敵手成為川普副手，今天登上全代會講台發表演說時，走出毒癮陰霾的母親到場支持，親情牌加上「重生」的具象化，使掌聲久久不停，也讓范斯初登場漂亮收尾。

俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance）15日獲川普（Donald Trump）欽點為競選搭擋，今晚10時左右，首次以副總統候選人身分，在約2400名黨代表、數千名與會者及百萬名觀眾面前發表演說。

他整場成功緊扣美國精神、炒熱共和黨情緒，把自己的生命故事與「讓美國再次偉大」的競選主軸連結。例如提到母親已戒毒多年，而共和黨關注「像我的母親這樣的單親媽媽」，「他們曾在金錢及成癮問題上掙扎，但從未放棄」。

范斯的母親艾金斯（Beverly Aikins）登場，成為今晚情緒張力最強烈的片段之一。

范斯說；「我很驕傲地宣布，我的母親今晚也在這裡，她十年來不碰毒。母親，我愛你。」艾金斯身旁的眾議院議長強生（Mike Johnson）連忙請她起立，與會者掌聲如雷。

隨著現場共鳴堆疊不斷升高，范斯趁勝追擊：「媽，我在想，（戒毒）到2025年1月正式滿十年。如果總統川普同意，我們就在白宮舉行慶祝活動。」一句話既鼓勵至親擁抱新人生又強調勝選信心，在在都是美國精神的體現。

范斯這段演說橋段的背景，在於他出身於俄亥俄州西南部的藍領家庭。父母早早離婚。他與母親同住，但母親多年在親職角色失能。

高中畢業後，范斯加入陸戰隊，並在伊拉克服役。退役返鄉就讀俄亥俄州立大學（Ohio StateUniversity），再進入耶魯大學法學院（Yale LawSchool）。范斯法學院畢業後，轉戰險投資公司，後來在川普力挺下，成功選上聯邦參議員。

如今獲欽點當副手，范斯沒讓川普失望，內政願景一致，外交政策也師承「拒讓別人搭便車」的川普路線，強調將確保盟友分擔維護世界和平的重擔。

他說，將「不會再讓辜負美國納稅人慷慨的國家搭便車。我們將只在必要時，才將我們的孩子送上戰場」等，與川普暗示不會出手捍衛國防支出未達標的北大西洋公約組織（NATO）成員國的發言相呼應。

范斯也把外交舞台與重拳打擊邪惡的正義精神相結合，強調正如川普總統在消滅「伊斯蘭國」（ISIS）及許多其他事務上所展示的那樣，「出手就要強硬」。

這位意氣風發的政壇新秀也打華盛頓建制菁英，瞄準屢次因為老態被攻擊的現任總統拜登（JoeBiden）。8月才滿40歲的范斯說，拜登在華府擔任政治人物的時間「比我活著的時間還長」。

「半個世紀來，他（拜登）一直倡導使美國變得更弱、更貧窮的政策路線。」

范斯接著說，川普執政4年成功逆轉負面趨勢。「想像一下，如果我們再給他做4年，他會達成什麼樣的成就」，話語剛落現場就掀起「再4年」的呼聲，正式拉開「川普范斯」配的選戰序幕。

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