拜登雖遭逼宮 民主黨仍擬8月初加速線上提名

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中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

美國民主黨人今天表示，儘管一些國會議員強烈反對，希望總統拜登讓賢，他們仍計劃在8月首週加速對拜登競選連任的線上提名作業。

法新社報導，一些民主黨人抨擊線上投票計畫，指責黨內試圖強行護航拜登的提名作業，而不是等待8月19日起在芝加哥舉行的黨代表大會。

一項新的民意調查顯示，拜登在與共和黨對手川普舉行電視辯論時表現不佳，引發有關他健康狀況的疑慮，近2/3的民主黨人希望高齡81歲的拜登退出選戰。

根據法新社取得的信件，民主黨全國代表大會（Democratic National Convention）在發給黨員的信中表示，規則委員會將在19日開會討論相關計畫，但「在8月1日之前不會展開線上提名」。

而本週有報導傳出，此程序最快可能在下週開始。信中寫道：「我們不會倉促進行線上投票程序。」

線上提名原本是為了趕上俄亥俄州的8月7日提名截止期限，一旦錯過，候選人的姓名就無法印上11月5日總統大選的選票。

這個日期原本落在8月的民主黨全國代表大會之前，但至少3名民主黨眾議員日前簽署抗議信指出，俄亥俄州延長了截止日期，消除了障礙。

美國媒體報導，俄亥俄州州長已簽署法律給予拜登更多時間，但由於這項法律9月才會生效，整個程序仍充滿疑雲。

民主黨全國代表大會規則委員會共同主席、明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）今天在記者會上說：「我不相信俄亥俄州的他們會這麼做。」

俄亥俄州是川普的副總統競選搭檔、聯邦參議員范斯（J.D. Vance）的家鄉。

川普 拜登 美國大選

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