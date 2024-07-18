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川普競選搭檔范斯強調 經濟政見「不會迎合華爾街」

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普競選搭檔范斯17日在共和黨全國代表大會發表演說，宣稱川普的經濟政見「不會迎合華爾街」。美聯社
川普競選搭檔范斯17日在共和黨全國代表大會發表演說，宣稱川普的經濟政見「不會迎合華爾街」。美聯社

川普競選搭檔范斯（JD Vance）將在共和黨全國代表大會發表演說，宣稱川普的經濟政見「不會迎合華爾街」，釋放出濃烈的民粹主義訊息。

兩天前被川普挑中做副手的范斯，周三在密爾瓦基接受黨內副總統提名發表演說，援引川普選戰基調，描繪出美國是個窮鄉僻壞遭華府和華爾街遺棄的地方。

根據范斯準備好的講稿，他抨擊「華爾街大亨」讓經濟崩潰，似是指涉2008年金融危機，導致了螺旋式的工作流失和 「工資停滯」，而民主黨人允許「非法移民充斥全國 」使情況更形惡化。

他批判拜登是畢生職涯都支持北美自貿協定在內自由貿易政策的政客，那些政策摧毀了全美各地社區。

他說，「數十年來，華府的少數權貴與我們其他人之間的分歧日益擴大，從伊拉克到阿富汗，從金融危機到經濟衰退，治理美國的人一而再、再而三地失敗」，情況「直到川普上台」才有轉機。

范斯由風險資本家轉型進軍政壇，兩年前才當選參議員，大多數選民對比78歲川普年輕近40歲的他仍相對陌生。他撰寫的回憶錄《流浪者之歌》大賣，其中描述自己出身貧寒和母親染上毒癮後反覆掙扎。這段個人故事有助於他藉著許多選民不滿拜登處理經濟問題的機會，深化川普對勞工階級的吸引力，同時體現出共和黨在川普領導下轉向民粹主義。

川普和范斯兩人搭檔的經濟政見，旨在延續即將到期的減稅政策、減少法規管制、擴大國內能源生產，並對包括中國大陸在內的其他國家加徵關稅。新的關稅可能重創全球貿易，並升高美國消費者物價。

川普 拜登 美國大選

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