美國土安全部查川普遇刺案 特勤局長將赴聽證會

美國國土安全部今天表示，針對前總統川普13日出席賓州造勢活動時險些遇刺，國土安全部正在調查特勤局的維安措施。與此同時，特勤局長奇鐸同意22日赴聽證會作證。

法新社報導，國土安全部（Department of HomelandSecurity）督察長庫法瑞（Joseph Cuffari）辦公室發文指出，發動調查工作是為了評估美國特勤局（SecretService）這場競選活動的維安程序。

共和黨總統參選人川普13日在賓州巴特勒市（Butler）造勢活動發表談話時，20歲嫌犯庫克斯（Thomas Matthew Crooks）從150公尺遠一處無人看守的建築屋頂開槍，造成川普右耳受傷濺血，一名出席活動的民眾死亡，庫克斯之後遭特勤局狙擊手擊斃。

事發後，特勤局遭外界拿放大鏡檢視。

美國總統拜登已下令展開獨立調查，檢討特勤局在川普遇刺未遂案的因應作為；聯邦調查局（FBI）也朝潛在的國內恐怖主義方向辦案。

美國媒體報導，聯邦參眾兩院的議員今天稍晚將收到特勤局、司法部與FBI相關調查的進度簡報。

眾議院司法委員會（House Judiciary Committee）今天宣布計劃於24日就FBI調查川普暗殺未遂案舉行聽證會。共和黨籍的眾院議長強生（Mike Johnson）向福斯新聞（Fox News）表示，他將尋求特勤局局長奇鐸（Kimberly Cheatle）辭職下台。

奇鐸22日將在眾議院監督暨問責委員會（HouseCommittee on Oversight and Accountability）的川普刺殺未遂案聽證會上作證。

美國特勤局負責維護總統、副總統、前總統與他們的家人以及主要選舉候選人和來訪外國國家元首的安全。

路透社報導，眾院議長強生表示，眾院將成立具有傳票權的跨黨派工作小組。他向福斯新聞表示：「工作小組將由共和以及民主兩黨人士組成，迅速將真相查得水落石出，讓美國民眾得到他們應得的答案。」

共和黨籍聯邦參議員麥康奈（Mitch McConnell）在社群媒體上說：「特勤局領導階層大換血，是朝這個方向邁進的重要一步。」

特勤局局長奇鐸昨天接受美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問時表明不會辭職。特勤局官員今天尚未立即回應置評要求。

眾院國土安全委員會主席、共和黨籍聯邦眾議員葛林（Mark Green）向福斯新聞表示，無論是誰做的決定，導致嫌犯埋伏的建築無人看守，「可能就是這整件事最大的漏洞」。