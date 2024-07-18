出獄忙示忠 川普前顧問全代會站台提國會暴動事件

出獄數小時後，前白宮貿易顧問納瓦洛今天在共和黨全國代表大會登台，受到熱烈歡迎，也讓2021年國會攻擊事件一躍成為全代會焦點。

美聯社報導，納瓦洛（Peter Navarro）服完4個月刑期，上午離開邁阿密一所監獄後，隨即搭機飛來密爾瓦基。

川普支持者2021年1月6日闖入國會大廈抗議，企圖推翻川普2020年敗選的結果，眾議院隨後成立特別委員會調查這起暴動事件。納瓦洛拒絕作證或向這個由民主黨主導的委員會交出相關文件後，12人組成的陪審團裁定他兩項藐視國會罪成立。

納瓦洛今天一上台就砲轟主導調查的委員會，還將他的入獄，稱為對川普效忠的表現。

他說：「J6委員會要求我背叛川普來自保，我拒絕了。」

這是共和黨全代會頭3天首次提到國會暴動事件，先前全代會主要關注經濟、國安和移民問題。

川普造勢和演講時倒是常常提到這場暴動，他的共和黨基本盤有許多人認為，因為和暴亂相關指控而入獄的數百人是遭到錯誤起訴。

納瓦洛對喧鬧的人群說：「我入獄，你們就不用入獄了，我是你們的警鐘。」

納瓦洛贏得全代會講者迄今最熱烈的掌聲，其中一名女士大喊：「我愛你，彼得（納瓦洛）！」

納瓦洛發表10多分鐘的演講，指責「法律豺狼」關他，還在台上擁抱未婚妻，引來熱烈歡呼。

這是川普造勢會常見的場景，這位總統候選人造勢時常稱因1月6日事件遭定罪者為「人質」，但前幾天的全代會並沒有出現類似時刻。

納瓦洛呼應共和黨一再提及的觀點，也就是拜登政府把司法系統當成武器，來懲罰川普及其盟友；但他也說，他想傳達的是團結訊息，這是川普遇刺後，共和黨人常常談到的主題。