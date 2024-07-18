川普副手范斯全代會前發言 讚揚川普勇敢

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中央社／ 密爾瓦基17日綜合外電報導
川普（左）與范斯（右）將搭檔參選美國總統大選。圖為二人15日在共和黨全代會上打招呼。路透
川普（左）與范斯（右）將搭檔參選美國總統大選。圖為二人15日在共和黨全代會上打招呼。路透

美國聯邦參議員范斯今天抨擊現任總統拜登、痛批媒體，並盛讚川普勇氣十足。范斯稍後將向共和黨基層選民發表主題演講，接受黨內提名擔任副總統候選人。

法新社報導，共和黨全國代表大會（RNC）是范斯（J.D. Vance）作為川普競選夥伴的第一站，這位聯邦參議員於大會場邊發言，盛讚川普13日在賓州巴特勒（Butler）造勢大會槍擊案生死一線間所做出的反應。

范斯在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）的共和黨全國代表大會場邊，對台下聽眾說：「媒體有關（前）總統川普的謊言，與我們大家所知道的這個人，有著強烈反差；當然，我們星期六（13日）清楚看到他的為人。」

范斯談及賓州巴特勒集會的槍擊事件時表示，當一連串槍聲迫使川普在講台上蹲低，他「深怕我們就這麼失去了一位偉大的總統」。

范斯說道：「接著，當然，他站了起來，就在他們朝他開槍1分鐘過後…並振臂說出『戰鬥！戰鬥！戰鬥！』」

賓州槍擊案涉案的庫克斯（Thomas MatthewCrooks）已喪生。范斯今天沒有解釋他口中的「他們」是誰，但他於槍擊案過後旋即把責任歸咎於民主黨人。

川普 拜登 美國大選

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