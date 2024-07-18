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人生逆轉勝攀政治高峰 川普副手范斯將登場演說

中央社／ 密爾瓦基17日專電
39歲的聯邦參議員范斯來自社會底層，名校畢業後走入政壇，如今成為川普副手。路透
39歲的聯邦參議員范斯來自社會底層，名校畢業後走入政壇，如今成為川普副手。路透

39歲的聯邦參議員范斯來自社會底層，名校畢業後走入政壇，如今成為川普副手。他今天將發表獲提名演說，屆時會火力全開炒熱共和黨情緒，把自身經歷與「美國再次偉大」連結。

俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance）自15日獲川普（Donald Trump）欽點以來，持續在共和黨全國代表大會上露臉，今天是他首次在約2400名黨代表、數千名與會者及百萬名觀眾面前以副總統參選人的身分「初試啼聲」。

美國福斯新聞頻道（Fox News）今天報導，登台前幾小時，范斯在一場活動上說，他屆時將強調把川普再送入白宮的必要。

一位在范斯政治圈內的消息人士告訴福斯新聞：「預計演講將主要聚焦於他的個人經歷及令人難以置信的生命故事，並將其與美國優先議程連結。」

另一位消息人士也說，演說內容將「把他的生活經驗與川普的政策連結。融入他親身經歷的艱苦成長過程」，這些經歷塑造了他對許多重大議題的看法，包括貿易、移民、結束不見終點的戰爭、芬太尼和毒品，以及通貨膨脹對經濟弱勢造成最大傷害等。

范斯的故事始於俄亥俄州西南部的藍領家庭。爸媽早早離婚，媽媽多年來飽受藥癮及酒癮之苦。高中畢業後，范斯加入陸戰隊，並在伊拉克服役。退役返鄉就讀俄亥俄州立大學（Ohio State University），再進入耶魯大學法學院（Yale Law School）。

范斯法學院畢業後搬到舊金山，在身家億萬的創投者提爾（Peter Thiel）的風險投資公司任職，提爾也是范斯2022年打選戰的大金主。

轉入政壇前，范斯因2016年出版的回憶錄「絕望者之歌：一個美國白人家族的悲劇與重生」（HillbillyElegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis）一舉成名。這本書曾在紐約時報暢銷書排行榜上停留74週，也翻拍成Netflix同名電影。

「絕望者之歌」不只描繪美國白人勞工階級的掙扎，也突顯許多川普的藍領支持者的價值觀。

由於川普只能再做一任，若當選總統，副手4年後有機會扶正，共和黨內不少人躍躍欲試，商界出身的北達科他州長柏根（Doug Burgum）與古巴移民之子、佛羅里達州聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）傳出有意角逐。其中范斯及盧比歐都曾抨擊川普。

從「絕不支持川普」到「讓美國再次偉大（MAGA）」傳人，范斯立場的髮夾彎可說是過去10年來共和黨轉變的縮影。8年前，川普首次參選時，范斯尖銳抨擊，甚至質疑川普是「美國版希特勒」。

如今，范斯在方方面面成為「讓美國再次偉大」的代言人。政策上，范斯滿足川普所有的要求。他走民粹主義保守路線，擁有民族主義的「美國優先」外交立場及世界觀。此外，光是出身，他就能引發藍領選民共鳴。

風格上，范斯不怕為川普挺身而出。無論是為川普最具爭議的言論辯護，還是因為川普身上背罪而抨擊司法不公，范斯都是音量最大的那位。

美國政治新聞網站「酒杯新聞」（PunchbowlNews）昨天報導，被問到川普時，其他共和黨參議員會迴避、轉移話題，或說「沒看到那則推文」，還有人繞路以免遇到記者。而范斯總是渴望在國會大廈為川普而戰。

川普 拜登 美國大選 范斯

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