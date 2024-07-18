分析家：若川普當選 巴西與美關係有變數

儘管距離11月份的美國總統大選還有幾個月時間，美國前總統川普日前遇襲與相關立場，引起巴西分析人士密切關注，因為白宮的權力更迭可能改變巴西和美國之間的關係。

英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）今天報導，根據民調，川普（Donald Trump）有望在11月的總統大選中重掌權力，但現在還難分勝負。分析家指出，如果川普獲勝，將使巴西和美國處於意識形態對立面。

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）是左翼政治家，主張加大政府支出來提振內需與消費；川普代表右翼，捍衛減稅和減少國家干預經濟活動。

此外，川普與反對魯拉的政治人士關係密切。2018年巴西大選之前，川普公開支持尋求連任的巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro），並在致巴西選民的一封信中表示，「魯拉是一個左翼瘋子，將迅速摧毀巴西」。

另一方面，魯拉也多次批評川普，本月稍早稱川普為「騙子」，並在川普遇襲後說「川普將趁機炒作」。

牛津大學巴西研究計畫主任桑托斯（Andreza deSouza Santos）評估指出，若川普在美國大選中獲勝，可能推進以波索納洛為首的巴西右翼。

儘管存在意識形態上的差異，桑托斯認為巴西和美國雙邊關係的基本面不應改變。今年是巴西和美國慶祝建交200週年。美國是巴西產品出口的主要目的地，也是巴西最大的投資國。2022年雙邊貿易總額達1207億美元。

美國佛羅里達國際大學教授、巴西專家白瑞拉（Anthony Pereira）表示，過去美巴兩國總統之間意識形態的認同或差異，並不一定反映在經貿決策上。

例如2018年，川普政府對波索納洛政府施壓，要求將中國華為排除在5G技術的電信招標之外，巴西政府並沒有接受。

英國智庫「皇家國際事務研究所」（ChathamHouse）高級研究員沙巴提尼（Christopher Sabatini）指出，若川普重掌權力，美巴關係可能發生重大變化的可能是應對氣候變遷的領域。

氣候環境是魯拉政府最重視的國際議題之一，巴西是2025年聯合國氣候峰會的主辦國，各國將在會上闡述應對全球變暖的國際政策。

而眾所周知，川普就人類行為對地球變暖的影響持懷疑態度，他在2016年當選美國總統後最先採取的措施之一就是放棄「巴黎氣候協定」，這是一項國際減少排放的承諾，目標是到2050年實現零排放。