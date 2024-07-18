拜登：若出現「醫療狀況」 可能評估是否競選連任

中央社／ 拉斯維加斯17日綜合外電報導
美國總統拜登。路透社
美國總統拜登。路透社

美國黑人娛樂電視（BET）今天公布預錄的專訪片段，總統拜登受訪時指出，如果他出現「醫療狀況」，可能重新評估是否競選連任。

法新社報導，拜登昨天錄製BET專訪時，被問及何種情況會讓他重新思考是否繼續參選。他回答說：「如果我出現某種醫療狀況，如果有某個人，如果醫生過來說『你有這個問題，有那個問題。』」

另一方面，美國民主黨眾議員謝安達（AdamSchiff）今天在「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）發表獨家聲明，呼籲拜登退選，讓另一名人選對決共和黨總統候選人川普

謝安達促請他的盟友拜登「傳遞火炬」。他對拜登予以稱讚，但質疑已經高齡81歲的他能否擊敗川普。謝安達是迄今公開喊「換拜」的最大咖民主黨人士。

川普 拜登 美國大選

延伸閱讀

美眾議員謝安達籲拜登退選 迄今民主黨喊「換拜」最大咖

拜登、川普誰當選都不利？美股早盤晶片股大跌 台積電ADR重挫逾6%

反對加速正式提名拜登！美國民主黨眾議員簽抗議信 草稿內容曝光

和川普立場一致！范斯批陸「摧毀美製造業」 分析家：對陸將走強硬路線

相關新聞

美媒：川普遇刺前 傳伊朗策畫暗殺

知情人士透露，美國情報官員接獲線報，指伊朗打算暗殺前總統川普，隨後特勤局已升高對川普的保護，伊朗駐美人士則駁斥所謂的陰謀...

拜登重啟攻勢 「川普對非裔是地獄」

美國總統拜登十六日首度恢復抨擊對手川普，試圖提振選情。川普十三日遭槍擊後，拜登一度休兵暫停對他進行政治攻擊。

遇刺後最新民調 川普支持率未提升

川普十三日遇刺未遂後進行的最新總統大選民調顯示，川普的支持率並未提升。

採訪側記／露面不開口 川普仍是唯一主角

「我不講話但我是唯一主角。」共和黨全代會登台嘉賓川流不息，紅色大軍激情歡呼，在這場多巴胺和腎上腺素交錯的政治派對，川普是...

分析師解讀川普訪談 推論出3種穩贏的「川普交易」：真正棘手的是時機

美國前總統川普上月接受彭博商周專訪，分析師解讀16日刊出的訪談內容，認為倘若川普11月贏得美國總統大選、二度入主白宮，作...

拜登：若出現「醫療狀況」 可能評估是否競選連任

美國黑人娛樂電視（BET）今天公布預錄的專訪片段，總統拜登受訪時指出，如果他出現「醫療狀況」，可能重新評估是否競選連任

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。