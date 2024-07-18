拜登：若出現「醫療狀況」 可能評估是否競選連任
美國黑人娛樂電視（BET）今天公布預錄的專訪片段，總統拜登受訪時指出，如果他出現「醫療狀況」，可能重新評估是否競選連任。
法新社報導，拜登昨天錄製BET專訪時，被問及何種情況會讓他重新思考是否繼續參選。他回答說：「如果我出現某種醫療狀況，如果有某個人，如果醫生過來說『你有這個問題，有那個問題。』」
另一方面，美國民主黨眾議員謝安達（AdamSchiff）今天在「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）發表獨家聲明，呼籲拜登退選，讓另一名人選對決共和黨總統候選人川普。
謝安達促請他的盟友拜登「傳遞火炬」。他對拜登予以稱讚，但質疑已經高齡81歲的他能否擊敗川普。謝安達是迄今公開喊「換拜」的最大咖民主黨人士。
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