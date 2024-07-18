美眾議員謝安達籲拜登退選 迄今民主黨喊「換拜」最大咖
美國民主黨眾議員謝安達（Adam Schiff）今天呼籲，總統拜登應該退選，讓另一名人選對決共和黨總統候選人川普。謝安達是迄今公開喊「換拜」的最大咖民主黨人士。
法新社等媒體報導，謝安達在「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）發表獨家聲明，促請他的盟友拜登「傳遞火炬」。他對拜登予以稱讚，但質疑已經高齡81歲的他能否擊敗川普。
謝安達指出：「我們的國家正處於十字路口。川普第二總統任期將破壞我們的民主根基，我非常擔心總統（拜登）是否可以在11月擊敗川普。」
據報導，謝安達為民主黨加州眾議員，是民主黨中最具影響力的成員之一，他目前正競選參議員，預計他將在11月大選勝出。
在2019年，當民主黨仍是眾院多數黨期間，謝安達曾任眾院情報委員會主席，並曾領導民主黨對時任總統川普的第一次彈劾案。
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