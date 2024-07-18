採訪側記／露面不開口 川普仍是唯一主角

「我不講話但我是唯一主角。」共和黨全代會登台嘉賓川流不息，紅色大軍激情歡呼，在這場多巴胺和腎上腺素交錯的政治派對，川普是毫無疑問的超級男主角。

川普副手到底要選誰，吵了不只一個月，全代會前夕，川普一天一封廣告郵件地詢問支持者選誰好。深諳炒作之道的川普，刻意留到全代會首日公布副手人選，也有訊息傳播的節奏考量。

首先，川普告訴向來友好的福斯新聞台，說今天要宣布副手人選；接著在黨代表大會提名聯邦參議員范斯前，川普在社群平台真實社群推文公布副手，當時全代會正由黨代表唱名表決提名川普，聽到消息的黨代表們一陣騷動，唱名內容除了歌頌川普，立刻加上范斯也很棒。

川普與范斯在全代會首晚活動露面沒有開口，川普用一塊紗布、一個劫後餘生的笑容，加上幾個握拳手勢，狠狠拿捏著支持者情緒，所有鎂光燈對焦川普，川普的男主角光環開到最強，其他人都是背景。

第二天的全代會之夜也是這樣安排，川普繼續安靜耍帥，接受支持者的尖叫。

場外的川普商品賣翻天，流動小販轉印槍傷英雄川普的經典照，海報五美元、別針五美元，要穿上身的Ｔ恤廿美元，甚至有「這個世代最偉大的詩人川普詩集」，將川普擔任總統期間發過的推文集結成冊，這部「曠世巨作」定價四十五美元。

共和黨的驚奇遠不止此，全代會為了創造最大驚喜，每晚具體活動流程是什麼，由主辦方每天早上對媒體口述，並限制不得提前曝光和報導。

為了徹底「霸屏」，川普使上各種招數，讓人見識很不一樣的共和黨全代會。