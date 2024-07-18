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採訪側記／露面不開口 川普仍是唯一主角

聯合報／ 華盛頓記者張文馨
曾在共和黨總統初選和川普纏鬥的美國前駐聯合國大使海理在密爾瓦基共和黨全代會發表演說力挺川普，川普（左）和副手范斯（右）坐在聽眾席聆聽。（路透）
曾在共和黨總統初選和川普纏鬥的美國前駐聯合國大使海理在密爾瓦基共和黨全代會發表演說力挺川普，川普（左）和副手范斯（右）坐在聽眾席聆聽。（路透）

「我不講話但我是唯一主角。」共和黨全代會登台嘉賓川流不息，紅色大軍激情歡呼，在這場多巴胺和腎上腺素交錯的政治派對，川普是毫無疑問的超級男主角。

川普副手到底要選誰，吵了不只一個月，全代會前夕，川普一天一封廣告郵件地詢問支持者選誰好。深諳炒作之道的川普，刻意留到全代會首日公布副手人選，也有訊息傳播的節奏考量。

首先，川普告訴向來友好的福斯新聞台，說今天要宣布副手人選；接著在黨代表大會提名聯邦參議員范斯前，川普在社群平台真實社群推文公布副手，當時全代會正由黨代表唱名表決提名川普，聽到消息的黨代表們一陣騷動，唱名內容除了歌頌川普，立刻加上范斯也很棒。

川普與范斯在全代會首晚活動露面沒有開口，川普用一塊紗布、一個劫後餘生的笑容，加上幾個握拳手勢，狠狠拿捏著支持者情緒，所有鎂光燈對焦川普，川普的男主角光環開到最強，其他人都是背景。

第二天的全代會之夜也是這樣安排，川普繼續安靜耍帥，接受支持者的尖叫。

場外的川普商品賣翻天，流動小販轉印槍傷英雄川普的經典照，海報五美元、別針五美元，要穿上身的Ｔ恤廿美元，甚至有「這個世代最偉大的詩人川普詩集」，將川普擔任總統期間發過的推文集結成冊，這部「曠世巨作」定價四十五美元。

共和黨的驚奇遠不止此，全代會為了創造最大驚喜，每晚具體活動流程是什麼，由主辦方每天早上對媒體口述，並限制不得提前曝光和報導。

為了徹底「霸屏」，川普使上各種招數，讓人見識很不一樣的共和黨全代會。

川普 拜登 美國大選

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