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共和黨秀團結氣氛 初選對手海理現身力挺川普

聯合報／ 特派記者張文馨／密爾瓦基報導
曾在共和黨總統初選和川普纏鬥的美國前駐聯合國大使海理（圖），十六日在密爾瓦基共和黨全代會發表演說力挺川普。（美聯社）
曾在共和黨總統初選和川普纏鬥的美國前駐聯合國大使海理（圖），十六日在密爾瓦基共和黨全代會發表演說力挺川普。（美聯社）

美國共和黨總統候選人川普險遭暗殺，讓共和黨展現團結氛圍，川普昔日初選對手、廝殺到最後一刻的美國駐聯合國前大使海理也現身全代會力挺川普，讓全代會再創話題。「我強力支持川普」，海理說，再讓拜登做四年，或讓賀錦麗做一天，都會讓美國雪上加霜，為美國好，要讓川普領導。

川普十六日晚間再度右耳覆蓋紗布來到全代會現場，在聽眾席一待兩小時聆聽黨內同志助講，海理與川普的恩怨是這場全代會的看點，直到全代會前夕，海理才鬆口讓她在初選期間贏得的黨代表票可以轉而支持川普；原本抱怨沒有拿到全代會邀請函的海理，也在最後一刻登上全代會的助講大咖名單。

海理登場時，台下掌聲和噓聲交錯，她說，「川普總統以團結之名邀請我在全代會演說」，她很榮幸接受，「首先我要說清楚一件事，我強力支持川普。」海理的一席話讓全場沸騰，川普也起身鼓掌。

海理向對川普存疑的人喊話，不必百分之百同意川普才投他；海理說，「我自己也不是每次都同意川普總統，但我們共識多過分歧，我們一致同意確保美國強大與安全。」

海理批評民主黨太左，將美國自由置於危險境地；她說，美國待拯救，一個團結的共和黨對拯救美國來說是非常必要的。海理說，共和黨不只是一個團結的政黨，還要擴大，歡迎那些不同背景的人加入，才能使共和黨強大，現在得要靠強大來拯救美國；她呼籲大家暫釋分歧，努力團結和壯大國家。

卅七歲生技創業家拉馬斯瓦米說，川普是真能團結美國的總統，川普靠的不是空洞言語，是實際行動。佛州州長德桑提斯大談川普的邊境與經濟政策，轉頭批評拜登，稱美國不能再承受拜登執政四年，呼籲「把川普送回白宮」。

川普 拜登 美國大選

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