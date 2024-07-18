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最新民調 川普支持率未提升

聯合報／ 編譯徐薏茹徐榆涵／綜合報導
川普13日遇刺未遂後的民調顯示，川普的支持率並未提升。圖為15日他在槍擊後出席共和黨全代會。(路透)
川普13日遇刺未遂後的民調顯示，川普的支持率並未提升。圖為15日他在槍擊後出席共和黨全代會。(路透)

川普十三日遇刺未遂後進行的最新總統大選民調顯示，川普的支持率並未提升。

Morning Consult十五日針對二○四五名登記選民進行的民調顯示，川普以百分之四十六的支持率領先拜登的百分之四十五；民調的誤差範圍為正負兩個百分點。

與Morning Consult於七月十二日至十四日進行的前一次調查相比，川普的領先優勢略微縮小，該次民調川普的支持率為百分之四十四，拜登為百分之四十二。

路透本周一和周二進行為期兩天的線上民調顯示，川普以百分之四十三支持率些微領先拜登的百分之四十一，且逾八成選民擔心，美國正在逐漸失控，十一月五日總統大選後，恐怕會引起更多政治暴力。

路透報導，這項為期兩天的民調針對全美一二○二名成人，結果雙方差距在三個百分點的誤差範圍內，顯示川普遭暗殺未遂事件，並未真的引發大量選票轉移。

許多分析師預測川普經歷暗殺未遂後，民調支持率會大幅提升，如今拜登和川普民調仍拉鋸，令許多分析師驚訝。

不過，根據The Times/Say 24近期執行的民調，川普在七個主要搖擺州領先拜登，包括亞利桑納州、喬治亞州、密西根州、內華達州、北卡州、賓州、威斯康辛州；差距最小的是密西根州和賓州。

川普在密西根州獲得百分之四十二的支持，拜登為百分之四十；川普在賓州支持率為百分之四十三，拜登為百分之四十。

川普在北卡州、喬治亞州、內華達州皆領先四個百分點，在威州領先五個百分點，在亞利桑納州的領先七個百分點。此民調於七月四日至十二日進行，每個州的誤差範圍介於三到五個百分點之間。

川普 拜登 美國大選

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