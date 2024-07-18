拜登重啟攻勢 「川普對非裔是地獄」

美國總統拜登十六日首度恢復抨擊對手川普，試圖提振選情。川普十三日遭槍擊後，拜登一度休兵暫停對他進行政治攻擊。

法新社報導，拜登再度呼籲美國人民降低政治對立，並尋求對槍擊川普兇嫌使用的ＡＲ–１５半自動步槍頒布禁令。他到美國全國有色人種民權促進協會（ＮＡＡＣＰ）拉斯維加斯分會，向非裔選民發表演講時，並未對耳朵受傷的川普有所保留。

拜登在演講的開頭表示，他很「感激」川普平安無事，並希望再度努力禁止兇嫌庫克斯使用的這種半自動步槍。他說，「加入我，讓這種戰爭武器遠離美國的街頭，禁止它們的時候到了」。

不過，拜登指稱，川普的總統任期「對非裔美國人來說有如身處地獄」。

拜登猛烈抨擊川普在最近辯論中談到的「非裔工作」，引發全場一片歡呼聲。拜登說：「各位，我知道非裔工作是什麼，那就是美國副總統。」他指的是他的競選搭檔、副總統賀錦麗。

川普遇刺後，民主黨內呼籲拜登退選的聲浪一度沉寂，但現在又捲土重來。

拜登競選團隊堅稱，共和黨主導的俄亥俄州已把總統候選人申報日期移到八月七日，會讓拜登可能無法登上該州選票，因此在八月十九日的全國代表大會前舉行「虛擬唱名表決」正式提名拜登有其必要。ＮＢＣ新聞報導，這個程序最快可能在廿一日啟動，但一群希望拜登退選的民主黨眾議員正在設法阻止，警告此舉可能被視為鎮壓相關辯論。

另外，華盛頓郵報引述兩名知情人士報導，拜登正計畫在未來幾周宣布，支持對美國最高法院進行重大改革的計畫，包括建立大法官任期限制的立法提案，以及可強制執行的操守規範，也在斟酌是否呼籲制定憲法修正案，取消總統與其他公職人員的廣泛豁免權。

知情人士說，拜登十三日跟國會進步派黨團進行視訊通話時預告自己態度轉變，拜登稱他「即將就限制最高法院提出重大措施」。