美媒：川普遇刺前 傳伊朗策畫暗殺

知情人士透露，美國情報官員接獲線報，指伊朗打算暗殺前總統川普，隨後特勤局已升高對川普的保護，伊朗駐美人士則駁斥所謂的陰謀刺殺為無稽之談。然而，伊朗行刺計畫與日前川普在賓州遇刺並無關連。

有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，美國當局數星期前接獲伊朗企圖暗殺川普的線報後，特勤局已升高維安強度。沒有跡象顯示，十三日在賓州巴特勒刺殺川普的槍手庫克斯，與這起伊朗暗殺陰謀有任何關連。賓州案造成川普右耳受傷，一名出席大會的民眾喪生。

美國國安官員表示，賓州造勢大會之前，就已告知特勤局以及川普競選陣營這項威脅。

國安官員表示，國安會一得知情資，便由高層直接接洽特勤局，特勤局把情報告知川普的維安小組組長，川普競選團隊也獲告知。為資因應，特勤局增加資源來保護川普，這都發生在十三日事件之前。

國家安全會議發言人華森表示，執法單位偵辦川普遇刺案，「尚未發現槍手有任何共謀共犯」。

知情人士透露，特勤局官員一再警告川普陣營切勿再舉行露天造勢大會，因為相較於特勤局較易於控制人員進出的活動，室外集會風險更高。

伊朗駐聯合國代表團否認有行刺川普的陰謀，代表團發言人說，「這些指控毫無根據且充滿惡意」。發言人表示，從伊朗的角度來看，川普是罪犯，因他二○二○年擔任總統時下令暗殺伊朗革命衛隊高階將領蘇雷曼尼，「川普應受法院審判和懲罰，伊朗選擇透過法律途徑將他繩之以法」。

伊朗一再矢言要報復川普，部分曾在川普政府任職的高階官員卸任後一直有維安保戶。

二○二二年八月，美國司法部起訴一名伊斯蘭革命衛隊成員，罪名是密謀行刺曾任川普政府國安顧問的波頓，動機與蘇雷曼尼狙殺案有關。知情人士說，前國務卿龐培歐也是伊朗行刺目標。川普的前國家顧問歐布萊恩也因面臨伊朗威脅，而與龐培歐、波頓等前官員一樣接受聯邦政府維安團隊保護。

消息人士說，伊朗可能企圖行刺川普和前川普政府官員，近幾個月來一直讓執法官員憂心忡忡。近來的情資顯示，這項威脅等級近來明顯升高。