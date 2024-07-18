川普：勝選後 考慮由戴蒙擔任財長

美國前總統川普接受彭博商業周刊專訪時表示，若他在11月美國總統大選獲勝，會讓聯準會（Fed）主席鮑爾做滿本任期，不會提前把他趕下台，但警告Fed不該在大選前降息。他也會考慮讓摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）擔任財政部長。

川普談到Fed時表示，「我會讓他做滿」，「尤其是如果我認為他在做正確的事」。他2月接受福斯新聞網專訪時，曾表示如果再當選總統，他不會再任命鮑爾，如今則明確指出會讓鮑爾「做好做滿」本任期。

鮑爾第二任Fed主席任期預定2026年屆滿，但他同時也是Fed理事，理事職務將於2028年1月31日屆滿。

不過，川普毫不掩飾他對利率政策的想法，警告Fed應避免在11月大選前降息，避免藉此拉抬拜登選情。華爾街已充分預期Fed將在9月降息。川普說：「這是他們知道不該做的事。」

川普也提到會考慮讓戴蒙擔任財政部長，「他是我會考慮的人選」，儘管川普去年曾抨擊戴蒙是「名過其實的全球主義份子」。摩根大通和戴蒙的發言人都不願回應川普的言論。

川普也把自己的「川普經濟學」經濟計畫，歸納為「低利率與稅率」，雖然和原本的元素相同，但這回將特別著重法案生效的「速度和效率」，並表示會有「巨大激勵措施推動並把生意帶回我們的國家」。

川普也提到通膨問題，他將透過開放美國開採更多石油和天然氣來降低物價， 「我們比任何人都擁有更多的液態黃金」。他還表示，他希望把公司稅稅率從目前的21%調降至低達15%。如果事實證明這個目標太難實現，他會滿足於把公司稅率降到20%，理由是自己喜歡這個數字的「簡單性」。