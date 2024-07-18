川普若勝選 對陸貨課關稅可能不只60%

美國前總統川普接受彭博商業周刊專訪時暗示，他打算對中國大陸部分進口商品徵收的新關稅稅率，可能高於外傳的60%，他也將對來自其他國家的進口產品徵收10%的全面關稅，理由是外國沒有購買足夠的美國商品。

川普在被問到對中國大陸產品課徵60%關稅可能實質終結美中關係時，表示「你知道，我說過50%，我從沒聽過60%」。他之前已否認華盛頓郵報指稱他正考慮對陸貨課徵60%關稅的報導，並已向福斯新聞網表示，「我會說（稅率）可能會更高」。

川普說，關稅能做到兩件事，首先是看得到，其次為有經濟效益，能夠帶來協商，他曾遇過對美國懷抱極大敵意的人士和國家來說「請停止徵收關稅」，他表示，這些人願意不計代價停止關稅，從而讓美國獲得經濟以外的效益，例如不要開打戰爭。

川普舉在20世紀伊始擔任美國總統的麥金利（William McKinley）為例子指出，麥金利在任內透過關稅擴大國庫收入，避免徵收聯邦所得稅，卻從未獲得他應得的讚譽。

川普也說，蘋果執行長庫克曾為關稅議題向他求助，他當面向庫克指陳問題出在蘋果的工廠都在中國大陸，「如果你在這裡設廠，就不會面臨關稅」。

他表示，就連現任總統拜登都無法終結他任內對中國大陸產品加徵的懲罰性關稅，因為「流進來的收入是如此之大」，「這還只是開始」。

他說，他讓人們知道中國大陸正在傷害美國，用從美國賺到的錢打造軍隊，因此當他加徵關稅後，中國大陸能賺到的錢就會變少了。

川普說，在歷任美國總統裡，他是唯一能從中國大陸獲得上千億美元大量資金的總統。他也透露，他不再計劃禁止社群媒體應用程式TikTok。

他也批評拜登的「通膨削減法」名字取錯了，因為其實反而推升通膨。