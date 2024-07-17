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分析師解讀川普訪談 推論出3種穩贏的「川普交易」：真正棘手的是時機

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國前總統川普接受彭博商周專訪，表示他願意讓聯準會（Fed）主席鮑爾（右）做滿任期，只要「他做正確的事」。路透
美國前總統川普接受彭博商周專訪，表示他願意讓聯準會（Fed）主席鮑爾（右）做滿任期，只要「他做正確的事」。路透

美國前總統川普上月接受彭博商周專訪，分析師解讀16日刊出的訪談內容，認為倘若川普11月贏得美國總統大選、二度入主白宮，作空美元押寶美債殖利率曲線變陡是聰明的投資金價也看漲

川普在訪談中被問及，是否會讓聯準會（Fed）主席鮑爾做到2028年底任期屆滿。川普回答：「是的，我會...我會讓他做滿任期，尤其如果我認定他會做正確的事。」

川普會讓鮑爾做完任期？有附帶條件

MarketWatch報導，財經部落格Macro Tourist主筆穆爾指出，川普這句話有玄機，重點在下半部「如果我認定他會做正確的事」。穆爾指出，那句話未必表示川普會讓鮑爾任期「做好、做滿」，而是有附帶條件。

穆爾的解讀是：那可能暗示，川普上台第一天後，如果利率沒朝川普偏好的方向（下降）走，他會試圖敦促Fed降利率。穆爾說：「我從不認為川普會立刻炒鮑爾魷魚。顯然，他的第一步會設法仗勢逼他調降利率，就像詹森總統逼（當年的Fed主席）馬丁（William McChesney Martin）那樣。」

穆爾認為，鮑爾當然會拒絕向壓力屈服，那麼就會被川普革職或自己辭職。他認為，川普在訪談中那麼說，只不過是「在選前選擇以柔和的語調和辭令談論Fed，好讓華爾街滿意罷了」；即便如此，川普「談到Fed是否應順己意而為，仍不由得流露出真正的想法」。

川普也在訪談中提到，他認為美國經濟此刻面臨最大的挑戰，就是日圓和中國人民幣疲軟的問題。川普指出，美元相對太強，會迫使美國重型工業設備製造卡特彼勒（Caterpillar）在海外設廠，才能跟日本對手小松（Komatsu）競爭。

推論：美元看貶、美債殖利率看升、金價看漲

根據川普訪談內容，穆爾推斷出贏面最大的「川普交易」投資。

穆爾說：「如果川普勝選，美國將經歷美元大幅貶值，伴隨著數十年來最激烈的關稅。而且，Fed任何抵銷（通膨壓力）性的貨幣政策緊縮，都會遭遇龐大阻力。」

他的結論是：「做空美元，並押注美債殖利率曲線陡升，將會揮出全壘打。」

對於不想交易外匯或固定收益的投資人，他的建議是：「金價後市將牛氣沖天。」

不過，難就難在抓對時機。他說：「等到川普勝選時，價格可能都大致反應過了。所以，時機的拿捏才是真正棘手的部分。」

川普 拜登 美國大選

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