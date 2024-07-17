川普遇槍擊「險爆頭」！ 保守派將矛頭指向特勤：不應有任何女性

隨著外界對於一名潛在的暗殺者如何靠近前美國總統川普的問題四起，部分保守派人士把矛頭指向特勤局招募女性特勤人員，投入火線保護前總統的任務。

法新社報導，美國右翼人士抨擊特勤局的多元平等共融雇用政策差點害川普送命。他們批評女性個頭小，太嬌弱，某些情況下甚至過重，無法保護川普這樣的男性。

槍手在川普造勢活動開槍時，現場可以看到多名著黑色西裝、戴著墨鏡的特勤人員以身體來保護川普，護送他走下舞台，安全進入一旁待命的車輛內，其中包括幾名女性特勤人員。

不過，這些女性特勤人員和特勤局長奇鐸（Kimberly Cheatle）在這場災難性攻擊事件後，遭外界以放大鏡檢視。特勤局負責保護現任、前任以及候任總統的任務。

右派活躍人士華爾希（Matt Walsh）在社群網站X發文稱：「特勤局不應有任何女性，他們應該是最頂尖的，而在這項工作沒有哪位頂尖的人是女性。」

共和黨籍國會議員柏謝特（Tim Burchett）則在社群平台發文說：「我無法想像雇用來自百事可樂（@pepsi）多元平等共融的人選來當特勤局的主管，會是個糟糕的選擇。＃反串要註明。」

柏謝特說的是特勤局局長奇鐸，她之前曾擔任多年的百事可樂全球安全主任，然後才重返之前任職近30年的特勤局。奇鐸是特勤局有史以來第2位女性局長。

特勤局首批女性特勤人員是在1971年宣誓就職。哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）去年報導，特勤局希望2030年以前女性占30%。

奇鐸當時告訴哥倫比亞廣播公司：「我非常注重…確定我們必須吸引多元人才，確保我們正在培養並提供機會給員工中的每個人，尤其是女性。」

保守派Libs of TikTok在貼文中引述這項訪問，並將川普遭槍擊歸咎於這項雇用政策。這篇貼文吸引了超過1000萬次瀏覽。

貼文中寫道：「多元平等共融的結果。多元平等共融導致有人因此而死。」

非裔青年佛洛伊德（George Floyd）2020年遭白人警察壓頸而死，引發美國社會對種族主義和包容性的反思後，多元聘雇的行動加速。

不過，這種作法近月來引發保守派日益反對，他們不滿白人勞工處於不公平的劣勢，尤其是白人男性。

川普剛宣布的競選搭檔、俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance）最近推動一項法案，以廢除這類的行動。

范斯上月推出這項法案時發文說：「多元平等共融是種族主義，就這麼簡單。現在是在全國取締的時候，就從聯邦政府開始。」

自從川普遇襲後，外界出現要求奇鐸下台的聲浪，特勤局已同意配合拜登總統下令的獨立調查。

肯塔基州共和黨籍聯邦眾議員柯默（James Comer）宣布，奇鐸將出席7月22日針對川普遇襲案舉行的眾院委員會聽證會。

川普15日出席在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）舉行的共和黨全國代表大會（RNC），這是他遇襲後首度公開露面，身旁清一色是男性特勤局隨扈。

保守派評論員歐韓德里（Rogan O'Handley）在社群媒體X發文說：「這才是保護總統之道。」

「川普現在有特勤局的頂尖團隊（保護）。」