反對加速正式提名拜登！美國民主黨眾議員簽抗議信 草稿內容曝光

至少3名美國民主黨籍聯邦眾議員辦公室今天表示，他們正準備簽署一封抗議信，反對黨內加速正式提名美國總統拜登（Joe Biden）競選連任的計畫。

路透社報導，越來越多民主黨人對於最快在21日進行「線上唱名表決」提名拜登的計畫感到不滿，這項投票會取代民主黨全國代表大會（Democratic National Convention）中的提名程序。

民主黨全國代表大會將於8月19日至22日在芝加哥（Chicago）舉行。

民主黨眾議員魏德（Susan Wild）、奎格利（Mike Quigley）和賀夫曼（Jared Huffman）的代表接受路透社採訪時表示，他們計劃簽署這封抗議信。

路透社見到的信件草稿副本寫道：「在未來幾天內，透過不必要且史無前例的『線上唱名表決』扼殺辯論、過早地阻擋民主黨候選人名單可能的變動，是一個糟糕的主意。這可能會嚴重破壞民主黨人的士氣和團結。」

線上提名原本是為了趕上俄亥俄州的提名截止期限，一旦錯過，候選人的姓名就無法印上11月5日總統大選的選票。

這個日期原本落在8月的民主黨全國代表大會之前，但抗議信指出，俄亥俄州延長了截止日期，消除了障礙。

面對批評，民主黨全國委員會（Democratic National Committee）主席哈里森（Jaime Harrison）在社群媒體X表示，俄亥俄州的延期不會及時生效。他還反駁線上投票可能最快就會在下週進行的報導。

哈里森寫道：「我們唯一釋放出的消息是，我們必須在8月5日前完成（提名）這件事，才能讓我們符合8月7日的期限。」

施壓要拜登退出總統選舉的團體「喬（拜登名），請交棒」（Pass the Torch, Joe）透過聲明指控民主黨全國委員會可能在進行「不民主、甚至是川普式（Trumpian）的行動」，從而加深民主黨的內部爭端。