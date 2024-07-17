和川普立場一致！范斯批陸「摧毀美製造業」 分析家：對陸將走強硬路線

分析人士表示，美國共和黨總統候選人川普選擇走民粹路線的俄亥俄州參議員范斯作為副總統人選，進一步證明川普若贏得第2個任期，美國將對中國採取強硬的路線。

路透社報導，范斯（J.D. Vance）昨天成為川普欽點的副手後，隨即表示中國是美國面臨的「最大威脅」。他與川普同樣認為中國作為世界工廠，它的崛起摧毀了美國的製造業。

范斯反對提供資金供烏克蘭防禦俄羅斯侵略，他昨天接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示，川普將優先考慮透過談判結束烏克蘭危機，以便美國可專注於中國的「真正問題」。

范斯談到中國時說：「（中國）才是對我們國家最大的威脅，我們完全分了心。」

范斯的言論也引起北京回應，北京通常希望與圍繞美國總統競選的政治語言保持距離。

中國外交部發言人林劍今天在北京對記者表示，「我們一向反對美國大選拿中國說事。」

川普在上次執政期間對中國發動貿易戰，這位前總統曾表示，將對所有中國商品徵收60%或更高的關稅。

美國政治體系中，副總統對外交政策的直接影響力通常有限。現年39歲的范斯承認，他的副總統角色將是支持川普總統，「你必須成為他信賴、倚靠的人，才能真正推動政策」。

曾負責對中國事務的美國前助理貿易代表、現為貿易顧問的穆恩（Jeff Moon）說，范斯對福斯新聞的說法，完全符合川普立場，而川普喜歡這樣。

在中國問題上，范斯將與國會共和黨領袖保持良好合作。

美國眾議院議長強生（Mike Johnson）也把中國列為美國最大的外國威脅，他宣稱中國利用了美國金融和經濟體系中的每個角落與漏洞。

范斯也稱讓中國於2001年加入世界貿易組織（World Trade Organization）根本是一場「災難」。

美國兩黨對中國立場已有共識，民主黨籍現任總統拜登就任後，基本上保留川普時期的關稅，甚至還提高部分領域的稅率，這使川普在競選期間可以居功，強調對中國加徵關稅是從他開始。

在拜登、川普兩人再度於11月總統大選對決之際，川普試圖將關稅政策歸功於自己；共和黨人同時批評拜登過去一年為緩解與北京緊張關係所作的努力。