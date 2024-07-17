「黨內齊力挺」川普初選對手站台接力助講 共和黨全代會展現團結和諧

美國前總統川普在共和黨總統提名初選的主要對手海利、迪尚特等人，今天在共和黨全國代表大會上全力支持川普的候選資格，在他遇刺受傷3天後展現黨內團結挺川氛圍。

法新社報導，川普（Donald Trump）先前在黨內初選的3名對手，即前美國駐聯合國大使海利（NikkiHaley）、佛羅里達州州長迪尚特（Ron De Santis）和商人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）在共和黨全國代表大會（RNC）的黃金時段登台公開力挺川普。海利還告訴與會代表，「團結的共和黨」對拯救國家而言至關重要。

川普13日在賓州造勢活動發表演說時遭20歲男子庫克斯（Thomas Matthew Crooks）開槍擊傷，右耳上半部被子彈劃過濺血。川普今天右耳依舊貼著白色繃帶現身，在與會代表如雷掌聲下，他頻頻揮手致意，與現場人員握手，還說「非常感謝各位」。

78歲的川普雖然並未發表正式談話，但輕拍新競選搭檔、俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance）和其他人的背部並與他們聊天，還揮舞拳頭，相較於前晚進入會場時情緒激動，他今晚明顯放鬆不少。

今天是共和黨展現團結陣線的演練，但當海利在川普注視下登台時，會場歡呼聲中夾雜著零星噓聲，顯示共和黨在未來4個月的選戰最後衝刺中，仍得努力凝聚基層團結。

海利在初選期間與川普對立，4個月前甚至才說美國不能在川普帶領下「再經歷混亂的4年」，但她今天明確表示：「我強力支持川普，就是這樣。」

海利說：「相信我，我不總是認同川普總統的觀點，但更多時候我們的共識大於分歧。」

路透社報導，保守派佛州州長迪尚特的競選活動今年初一度陷入困境，不過他今天抨擊民主黨現任總統拜登（Joe Biden）年紀太大不適合擔任總統時，受到台下群眾熱烈歡迎。

川普另一名前挑戰者拉馬斯瓦米則告訴會場2400名共和黨代表：「川普是真正能讓這個國家團結起來的總統，不是藉由空口說白話，而是透過實際行動。」

共和黨這場展現團結和諧的大秀旨在與民主黨形成鮮明對比。81歲的拜登上月27日與川普辯論時表現不佳，令外界再度質疑他的年齡及心智敏銳度，民主黨內部為拜登是否應放棄爭取連任，這幾週來陷入緊張局勢。

今晚在密爾瓦基（Milwaukee）的演說聚焦法律與秩序，其中許多內容含有川普的反移民論述，演說者憤怒痛批拜登的南部邊境政策置國家安全於險境。

川普矢言打擊非法移民，並承諾展開美國史上最大規模的驅逐出境行動，包括必要時出動聯邦部隊。