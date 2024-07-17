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死神和川普擦「耳」而過！傳線人接獲企圖暗殺情資 伊朗痛批CNN惡意指控

中央社／ 德黑蘭17日綜合外電報導
美國媒體稱伊朗涉嫌企圖暗殺美國前總統川普，伊朗今天否認這個「惡意」指控。路透社
美國媒體稱伊朗涉嫌企圖暗殺美國前總統川普，伊朗今天否認這個「惡意」指控。路透社

美國媒體稱伊朗涉嫌企圖暗殺美國前總統川普，伊朗今天否認這個「惡意」指控。

美國有線電視新聞網（CNN）昨天報導，美國當局數週前從1名線人接獲伊朗企圖暗殺川普的情資，促使特勤局（Secret Service）升高川普周遭的維安強度。

根據CNN，然而沒有跡象顯示，13日賓州巴特勒（Butler）造勢大會刺殺未遂案的涉案槍手庫克斯（Thomas Matthew Crooks），與這起伊朗暗殺陰謀有任何關連。賓州案造成川普右耳受傷，並造成1名出席大會的民眾喪生。

2020年美國無人機攻擊伊拉克期間擊斃伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani），伊朗威脅要對進行報復後，美國國家安全會議（National Security Council, NSC）表示，多年來持續追蹤伊朗對前川普政府官員的威脅。

伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanani）表示，伊朗「強烈否認參與最近針對川普的武裝攻擊」。

伊朗常駐聯合國代表團也表示，先前對刺殺川普陰謀的指控是「未經證實且充滿惡意」。

CNN 伊朗 川普 拜登 美國大選

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