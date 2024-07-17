死神和川普擦「耳」而過！傳線人接獲企圖暗殺情資 伊朗痛批CNN惡意指控

聽聞美國前總統川普的保護費說，台灣無需感到意外或遭遇背叛，自由不是免費的，和平卻是可以努力的。 川普從來都不是友台派，北約、日本和南韓這類與美國有著軍事聯盟或共同防禦條約的盟友，在他眼中都應該提高軍費，讓美國願意提供服務；台灣之於美國，套句甫卸任美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長孫曉雅的說法，台灣不是盟友，是夥伴。

2024-07-17 14:56