死神和川普擦「耳」而過！傳線人接獲企圖暗殺情資 伊朗痛批CNN惡意指控
美國媒體稱伊朗涉嫌企圖暗殺美國前總統川普，伊朗今天否認這個「惡意」指控。
美國有線電視新聞網（CNN）昨天報導，美國當局數週前從1名線人接獲伊朗企圖暗殺川普的情資，促使特勤局（Secret Service）升高川普周遭的維安強度。
根據CNN，然而沒有跡象顯示，13日賓州巴特勒（Butler）造勢大會刺殺未遂案的涉案槍手庫克斯（Thomas Matthew Crooks），與這起伊朗暗殺陰謀有任何關連。賓州案造成川普右耳受傷，並造成1名出席大會的民眾喪生。
2020年美國無人機攻擊伊拉克期間擊斃伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani），伊朗威脅要對進行報復後，美國國家安全會議（National Security Council, NSC）表示，多年來持續追蹤伊朗對前川普政府官員的威脅。
伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanani）表示，伊朗「強烈否認參與最近針對川普的武裝攻擊」。
伊朗常駐聯合國代表團也表示，先前對刺殺川普陰謀的指控是「未經證實且充滿惡意」。
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