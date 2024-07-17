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「川普2.0」將成壞消息？分析師揭隱憂：通膨比第1任期嚴重、恐蔓延到亞洲

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導
美國財經媒體CNBC今天報導，分析師警告，前總統川普回鍋擔任總統將再度引發全球通貨膨脹，因為他的美國優先政策推高全球各地成本。法新社
美國財經媒體CNBC今天報導，分析師警告，前總統川普回鍋擔任總統將再度引發全球通貨膨脹，因為他的美國優先政策推高全球各地成本。法新社

美國財經媒體CNBC今天報導，分析師警告，前總統川普回鍋擔任總統將再度引發全球通貨膨脹，因為他的美國優先政策推高全球各地成本。

分析師表示，川普在第一任任期推出的高關稅、低稅負經濟方針，本身就會引發通貨膨脹，而這次將證明破壞性更大，因為「通膨心態」依然存在。

道富環球市場公司（State Street Global Markets）宏觀策略部門主管梅卡費（Michael Metcalfe）今天在CNBC財經論壇節目Squawk Box Europe上表示：「川普第二個任期推出的政策，更有可能引發比第一個任期還嚴重的通膨。」

他又說：「與2016年相比，當時通膨一直處於低位，通膨預期也很低…但2024年與2025年將截然不同。通貨膨脹率更高，通膨預期也更高，我們仍處於這種通膨思維中。」

這可能會影響國內物價上漲，還有亞洲與歐洲等國外的物價。

課徵高關稅通常被視為會引發通膨，因為這會升高進口商品成本，導致國內製造商調高價格，讓消費者支付更多錢購買商品。同時，減稅措施能提高消費者支出，進而推升商品與服務的成本。

在美中地緣政治緊張局勢升高之際，美國總統拜登與川普都表示，如果當選總統，他們將提高對中國的關稅。

然而，最近對經濟學家進行的民調顯示，由於川普採取強硬的保護主義立場，大多數的經濟學家認為在川普治下通膨將攀升。認為在拜登第2個任期通膨將攀升的經濟學家，把結果歸咎於可能的大規模支出包裹方案。

野村證券（Nomura）分析師尼柯森（Gareth Nicholson）在寫給CNBC的報告中說，通膨攀升情況也可能蔓延到亞洲。他說，如果川普當上總統，對亞洲股市而言將代表整體「負面風險因素」。

他寫道：「從宏觀角度來看，這將對全球經濟帶來通貨膨脹（也許甚至是停滯型通貨膨脹），且將加速亞洲內部更多供應鏈轉移。」他還指出，為了減緩衝擊，部分公司一直在將產品多元化。

在歐洲，高盛集團（Goldman Sachs）在12日的報告中預測，如果川普擔任總統，通貨膨脹率將上升0.1個百分點，因為課徵較高的關稅將影響全球貿易。

宏利投資管理公司（Manulife Investment Management）分析師富蘭克林（Marc Franklin）也同意這個觀點，他週末在報告中寫道，川普傾向進一步減稅，並重新考慮對中國商品課稅，這「某種程度上是再通膨的組合」。

川普 拜登 美國大選 通膨 風險

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